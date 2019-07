Le Brésil, la Musique et le Monde : #07 Les Apprentis touristes (de l’Amazonie au Nordeste)

Une émission au rythme des œuvres de Waldemar Henrique né à Belém do Pará à l’embouchure de l’Amazone. Le compositeur Respighi au Brésil (1927 et 1928). Le séjour en 1929 de Le Corbusier et de Joséphine Baker. Le sambiste Sinhô est très populaire, tout comme la soprano Bidu Sayão. Et une star chante ses premières sambas : Carmen Miranda.

Générique :Ernani Aguiar,Quatro Momentos n°3 : 1-Tempo de Maracatú. Capella Bydgostiensis dirigée par José Maria Florêncio [DUX 0190 Classical Music from Brazil]

Programmation

Waldemar Henrique (Orchestration de Guerra-Peixe)

* Trem de Alagoas

* MatintaPerera

* Tambataja

* CôcoPenerué

Ruth Staerke

Orchestre de Blumenau

Norton Morozowicz, direction

[LP 33 Tours Funarte (Brésil) MMB 87.052]

Simón Díaz

Luna llena

Susana Baca, paroles et chant

[Warner Bros 9362-46627-2 0093624662723]

ConjuntoRegional

Chékéré

Januário de Oliveira

Sinhô, piano et Pedrozo, guitare

[Frémeaux FA 077 3448960207720]

Antal Doráti

Brazilian Impressions :

* 1er mouvement : Nuit Tropicale

* 3°mouvement : Chant et danse

London Symphony Orchestra

Antal Doráti, direction

[Mercury 432 007-2]

DorivalCaymmi

Bahiana (O que é que a Baiana tem)

Joséphine Baker, chant

Orchestre non identifié

[BD Music 78472 0826596071640]

Cantiga

Bidu Sayão, soprano

Orchestre non identifié

[Vai Audio 1171 0 89948 11712]

FredericoValério, musique et Amadeu do Vale, paroles

A Mouraria : Fado da Cesária

Madalena Iglesias, chant

Orchestre non identifié

[Canção da Saudade Produções Francisco de Castro / Produções Cinematográficas Perdigão Queiroga - Tobis Portuguesa (1964)]

Joubert de Carvalho

Ta-Hi (Pra Você Gostar de Mim)

Carmen Miranda

[Discograph 6122572 3700077681283]

Oscar Lorenzo Fernández

TresEstudosem forma de Sonatina :

* 2° mouvement : moderato

* 3° mouvement : allegro scherzoso

Nelson Freire, piano

[Decca 4783533 0028947835332]

Oscar Lorenzo Fernández

Reisado do Pastoreio : n°1 Reisado Orchestre National de l’Université de Rio de Janeiro

Ligia Amado, direction

[OSN UFF AA0002000]