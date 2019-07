Le Brésil, la Musique et le Monde : #16 1940-1941: Leopold Stokowsky, Walt Disney et Louis Jouvet au Brésil

Malgré son soutien aux nazis, le président Vargas sait qu’il a besoin des Etats-Unis pour développer l’industrie à travers le pays. Et la politique de Bon Voisinage du Président Roosevelt tombe à pic.

Le brésilien Ary Barroso compose la musique d’ Alôamigos.

Carmen Miranda et lui sont devenus les meilleurs ambassadeurs de leur pays à Hollywood et donc dans le monde entier. Quant au pianiste et chanteur mexicain Agustín Lara il marquera de son empreinte la musique populaire. C’est dans ce Brésil très international que débarque Louis Jouvet qui a réussi à quitter avec sa troupe, la France occupée. Une équipée qui fascine encore aujourd’hui tant tous les acteurs ont vaincu tous les obstacles au Brésil et aussi en Argentine et au Chili durant plus de quatre ans !

Générique : Ernani Aguiar, Quatro Momentos n°3 : 1-Tempo de Maracatú. Capella Bydgostiensis dirigée par José Maria Florêncio [DUX 0190 Classical Music from Brazil]

Programmation

Severino RangelRatinho

Lamentos

Severino rangel « Ratinho », saxophone

Luperce Miranda et son ensemble

Severino Rangel, direction

[Frémeaux FA 5032]

Carlos Drummond de Andrade

Os Ombrossuportam o Mundo

Carlos Drummonde de Andrade, récitant

[LP 33 Tours Funarte (Brésil) LP Philips 6842134]]

Francisco Mignone

Valsa da Esquina n°8

Clelia Iruzún, piano

[Lorelt]

Francisco Mignone

Festa das Igrejas : n°3 : O Outeirinho da Glória

Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS 1420 7 318590 014202]

Cuarteto R Gnatalli

Quatuor Populaire : 2ème mouvement : Lento - prestissimo - Lento

Quatuor à cordes Radamés Gnatalli

[Caixa de Musica Radio Mec]

Hervivelto Martins

PraçaOnze

Hervielto Martins

Trio de Ouro et Castro Barbosa

Ensemble de Benedito Lacerda

Grande Otelo, direction

[Frémeaux FA077]

Francisco Mignone

Fantaisie Brésilienne n°1

João de Souza Lima, piano

Orchestre Symphonique Brésilien

Francisco Mignone, direction

[LP 33 Tours FESTA (Brasil) IG 79006 DL]

Luis Americano

Tocando para Você

Luis Americano, clarinette

Ensemble de Chôros non identifié

[Frémeaux FA 5032 3 561302 503226]

Agustín Lara

Noche de Ronda

Agustin Lara, chant et piano

Orchestre et direction non identifiés

[RCA Victor (México)-BMG 7 43215 54032 8]

D'après Brazil de Ary Barroso

Aló, Amigos (Saludos Amigos) : Aquarela do Brasil

Aloysio de Oliveira, chant

Orchestre des studios Disney

Ary Barroso, direction

[Walt Disney USA RKO Radio Pictures]

Mack Gordon

I yi, yi, yi... like you very much

Carmen Miranda, chant

Orchestre de la Columbia

Direction non identifiée

[Legend Records CD 6005]

Agustín Lara

Pour toi

Agustín Lara

[Latin Classics]

Francis Poulenc

Mélancolie

Eric le Sage, piano

[RCA 88985321992]

Lamartine Babo

Joujoux e Balangandãs

Mário Reis et Maria Clara de Araújo, chant

Orchestre non identifié

Lamartine Babo, direction

[LP 33 Tours Continental 1-19-405-019-A]