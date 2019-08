Le Brésil, la Musique et le Monde : #36 Les années 70

Certains exilés rentrent au pays clandestinement comme l’écrivain Antonio Callado.

Au Nordeste, l’écrivain Ariano Suassuna crée le mouvement Armorial pour y protéger le patrimoine culturel.

Camargo Guarnieri compose pour lui.

César Guerra Peixe écrit des fresques symphoniques très nationalistes.

En 1972, Gilberto Gil et Caetano Veloso quittent Londres pour Bahia.

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation musicale

Antônio Carlos Marques Porto et Jocafi (José Carlos Figueireido)

Vocêabusou

Antônio Carlos Marques Porto et Jocafi, chant et guitares, et leur ensemble

[RCA ND 70089 0035627008924]

Antônio Carlos Jobim

A Casa Assassinada : Choracoração

Milton Nascimento, chant

Orchestre Symphonique de São Paulo

Roberto Minczuk, direction

[Biscoito Fino ‎– BF 547]

Robero Carlos

Debaixo dos Caracois dos seuscabelos

Roberto Carlos,

Erasmo Carlos, chant

Orchestre non identifié

[45 Tours CBS ABG-31-S1 X2B 450]

José Siqueira

Aria pour violoncelle et orchestre

Fábio Presgrave, violoncelle

Camerata Fukuda

Celso Antunes, direction

[Paulus (Brasil) 7 891210 008237]

Edino Krieger

CanticumNaturale

María Lúcia Godoy, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio MEC

Eleazar de Carvalho, direction

[Radio MEC S 006]

Camargo Guarnieri

AberturaFestiva

Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS Music CD-1290 7 318590 012901]

Luciano Pimentel et Fernando Filizola

MourãoVoltado Quinteto Violado[LP 33 Tours Polygram (Brasil) 2493 136]

SebastiãoBiano

Pipoquinha (petit grain de maïs)

Quinteto Violado

[LP 33 tours Polygram (Brasil) 2493 136]

Camargo Guarnieri

Concerto pour corde et percussion, 3° mouvement : Fogoso

I Musici de Montréal

Yuli Turovsky, direction

[Chandos CHAN 9434 0 95115 94342]

César Guerra Peixe

A Retirada de Laguna : Noite calma

Orchestre Philharmonique de Goias

Neil Thomson, direction

[Orchestre Philharmonique de Goiás (Brasil) AA0002000]

Gilberto Gil

Expresso 2222

Gilberto Gil, chant et guitare

[LP 33 Tours Philips 6 349 034]

Alexandre Schubert

Estrada de Ferro

Orchestre Symphonique National

Tobias Volkmann, direction

[A Casa (Brasil) AA001000 7 898903 118310]

César Guerra Peixe

Museu da Inconfidência : Restos de umReinado Negro

Orchestre Philharmonique de Goias

Neil Thomson, direction

[Orchestre Philharmonique de Goiás (Brasil) AA0002000]

Antônio Carlos Jobim

Águasde Março

Elis Regina, chant

Tom Jobim, chant et piano

[Emarcy Records 824 418-2 0042282441829]

José de Almeida Prado

Concerto pour violon et orchestre : 3° mouvement

Tibor Varga, violon

Orchestre du Festival Tibor Varga

[Plain Chant AR 002575 7 640104 180067]