Le Brésil, la Musique et le Monde : #31 Le calme avant la tempête

A São Paulo Bibi Fereira chante My Fair Lady et Edith Piaf.

A Bahia, Kollreuter fait venir le suisse Ernst Widmer dans son Ecole de Musique de l’Université.

Dans un théâtre de Bahia sur scène : Caetano Veloso, Gilberto Gil et Maria Bethânia qui vont fonder le "tropicalisme".

Elis Regina devient célèbre du jour au lendemain.

Camargo Guarnieri est souvent aux Etats-Unis.

A Rio, dernière grande saison d’opéra avec Magda Olivero et premier récital de Nelson Freire.

A Paris, Claudio Santoro, expulsé de Moscou écrit ses Chants d’Amour.

Le coup d’état des militaires le surprend en mars 1964 à Brasilia. Le Maréchal Castelo Branco renforce le pouvoir des militaires et la dictature s’installe durablement...

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation

Charles Dumont, musique et Michel Vaucaire, paroles

Non, Je ne regrette rien

Bibi Ferreira, chant

[Discmedi DM 974 02 8424295029744]

Ernst Widmer

Salmo 150 pour chœur

Collegium Musicum de São Paulo

Abel Rocha, direction

[Collegium-40 anos-São Paulo]

Caetano Veloso

Sol Negro

Maria Bethânia et Gal Costa

[RCA ND 70089 0035627008924]

Antônio Carlos Jobim et Luiz Bonfá

Extraits de Orefeu Negro :

- Nascer do Sol

- Felicidade

Bola Sete, guitare

Sebastián Net, contrebasse

Paulinho da costa, batterie

[LP 33 Tours V6 8 689 0731454337922]

Camargo Guarnieri

Chôro pour violoncelle et orchestre : 3° mouvement : avec Joie

Aldo Parisot, violoncelle

Orchestre de l’Opéra de Vienne

Gustav Meyer, direction

[LP 33 Tours Westminster Gold WGS 8278]

Jorge Antunes

Valsa Sideral

Musique électro-acoustique

[ABM Digital ADD 7 898382 060018]

Francesco Cilea

Adrienne Lecouvreur : Poveri Fiori

Magda Olivero, soprano

Orchestre du San Carlos de Naples

Mario Rossi, direction

[Melodram MEL 27009]

Claudio Santoro

Toccata

Nelson Freire, piano

[Decca 4783533]

Claudio Santoro et Vinicius de Morães

Cantos de Amor :

- A mais dolorosa dasEstórias

- Amor que partius

Rosana Lamosa, soprano

Marcelo Bratke, piano

[Quartz QTZ 2030 8 80040 20302 5]

Claudio Santoro

Symphonie n°4 : 1° mouvement

Orchestre Symphoniqe de São Paulo

John Neschling, direction

[Bis-CD-1370 7 318590 013700]

Dona Ivone Lara

Os Cinco Bailes da Histórua di Rio

Dona Ivone Lara, chant

[Nova Records 3101202 3596971012021]

Chico Buarque

Pedro Pedreiro

Chico Buarque, chant et guitare

[LP 33 Tours Sigla VG 651 600211 3072666002114]

Zequinha de Abreu

Tico Tico no Fubá

Jacques Klein et Ezequiel Moreira, pianos

[Eldorado (Brasil) 278153 50997 278153 20]

Camargo Guarnieri

Concerto n°3 pour piano : 3° mouvement

Max Barros, piano

Orchestre Philharmonique de Varsovie

Thomas Conlin, direction

[Naxos 8.557666 7 47313 26662 3]

Vinicius de Morães / Edu Lobo

Arrastão

Elis Regiba, chant

[LP 33 Tours Philips 842899]