Le Mexique, la Musique et le Monde (31/40) : Les années 50, la décennie fabuleuse

Joséphine Baker et Maria Callas sont de retour dans le Mexique foisonnant des années 50. Agustín Lara est accueilli triomphalement au Brésil tout comme, avant lui, la chanteuse de boléros Elvira Ríos. Le jeune écrivain Juan Rulfo inspire un magnifique ballet au compositeur Blas Galindo.

En 1952, Amalia Hernández danseuse, maîtresse de ballet et chorégraphe au sein de la Compagnie Nationale crée le Ballet Folklorique National du Mexique. La musique populaire est toujours aussi vivante aujourd’hui et l’écossaise Mary Farqhuson et le mexicain Eduardo Llerenas, font un travail admirable de préservation du patrimoine musical populaire en allant enregistrer des musiciens à travers tout le pays. La Bamba reprend vie grâce à Richie Valens à Los Angeles.

INDICATIF : Arturo Márquez : Danzón n°4. Camerata de las Américas. Direction : Joel Sachs

CD Consejo Nacional para la Cultura y las Artes & Festival Internacional Cervantino (Mexico)

INBA-FIC-FONCA (Mexico)

Programmation musicale

Agustín Lara : Tirana (pour orchestre)

Orchestre d’Agustín Lara

CD BMG /RCA Victor (Mexico) 7 43215 54032

Gonzalo Curiel : Llévame

Elvira Rios, chant

Orchestre non identifié

CD Orfeon 1140 2 5 099700 114020

, © Armando Herrera

Alfredo Carrasco : Adiós

Gustavo Rivera Weber, piano

CD Raduga NTM – 002

Alfredo Carrasco / Arrangement et paroles : Los Tecolines : El Adiós de Carrasco

Trio Los Tecolines

CD Peerless (Mexico) 932751

Blas Galindo : La Manda

Orchestre Philharmonique de Mexico

Direction : Fernando Lozano

CD Forlane UCD 16688 / 16689

Traditionnel anonyme : La Huasteca

Musiciens et danseurs du Ballet Folklorique National du Mexique

LP 33 Tours RCA Victor MKS-1530

Anonyme (traditionnel) : La Bamba

Graciana, harpe avec le Trio Silva

CD Corasón C0CD 109

Rafael Hernández : Fiesta en Veracruz (La Bamba)

Musiciens et danseurs du Ballet Folklorique National du Mexique

LP 33 Tours RCA Victor MKS-1530

José Pablo Moncyo : Muros verdes

Jorge Federico Osorio

CD Cedille

Rodolfo Halffter : Obertura Festiva

Orchestre Philharmonique de la Ville de Mexico

Direction : Fernando Lozano

CD Prodisc

Salvador Moreno : Nocturne

Armando Merino, piano

CD Quindecim (Mexico) “Azulejos” QP O037 7 509708 990376

Jesús Guridi : Jota Castellana

Victoria de los Angeles, soprano

Orchestre non identifié

CD VAI Audio VAI 1025 0089948102526

María Grever : Cuando me vaya

Nestor Mesta Chayres, ténor

Orchestre non identifié

CD ICREM 009 7 503004 655090

Traditionnel / anonyme : La Bamba

Ritchie Valens

CD Delfi RNCD 70178

Rodolfo Halffter : Obertura Festiva

Orchestre Philharmonique de la Ville de Mexico

Direction : Fernando Lozano

CD Prodisc SDX 27273 7 509848 272738

