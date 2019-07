Le Brésil, la Musique et le Monde : #06 Les énigmes du « Sertão » Brésilien

Dans cette émission : José Augusto Calil, professeur à São Paulo évoque le massacre du village de Canudos, le Sertão et le cinéma Novo, au son des chants populaires de la région, des premières compositions de Francisco Mignone et de Camargo Guarnieri. Et nous ferons connaissance avec un jeune compositeur d’aujourd’hui, originaire du Nord du pays : Beethoven (!) Cunha.

Générique :Ernani Aguiar,Quatro Momentos n°3 : 1-Tempo de Maracatú. Capella Bydgostiensis dirigée par José Maria Florêncio [DUX 0190 Classical Music from Brazil]

Programmation

João Guilherme Ripper

Piedade : Prologue n°2

Paulo Pedrasso, guitare

[CD Ministério da Cultura Petrobras]

João Guilherme Ripper

Piedade : Prélude de la Scène 4

Orchestre Symphonique Petrobras

Isaac Karabtchevsky, direction

[CD Ministério da Cultura Petrobras]

João Guilherme Ripper

Piedade : prélude de la scène n°1 - Euclides da Cunha « os Sertões »

Homero Velho, baryton

Orchestre Symphonique Petrobras

Isaac Karabtchevsky, direction

[CD Ministério da Cultura Petrobras]

João Guilherme Ripper

Piedade : Air final Paula Almerares soprano

Orchestre Symphonique Petrobras

Isaac Karabtchevsky, direction

[CD Ministério da Cultura Petrobras]

Waldemar de Oliveira

Toada Sertaneja Francisco Alveset Gastão Formenti, chant

Rogério et Alves, guitares

[Frémeaux FA 5032 3561302503226]

João Guilherme Ripper

Piedade : Prologue n°3

Paulo Pedrasso, guitare

[CD Ministério da Cultura Petrobras]

Francisco Mignone

NoturnoSertanejo

Henryk Szering, violon et Claude Maillols, piano

[LP 33t Philips PHPS 6500016]

Hekel Tavares

Dança de Caboclo

Januario de Oliveira, chant et Zezinho et Petit, guitares

[Buda Musique 82960 3307518296022]

AntônioNóbrega

Chegança

Antônio Nóbrega et son ensemble

[Brincante (Brasil) BR 0003]

Anacleto de Medeiros

Perpétua

Mauricio Carrilho et son ensemble : Juliano brabosa, fagote - Proveta, saxo - M Carrliho, guitare - Luciana Rabello cavaquinho et Celsino silva, tambourin

[Açari Records Petrobras Música]

Hekel Tavares

Guacyra

Raoul Roulien, chant - Hekel Tavares, piano et Guilherme Pereira, piston

[Frémeaux FA 5032]

Beethoven Cunha

Tres Paisagens Brasileiras : Aboio-Côco de embolada Capella Bydgostiensis

José Maria Florêncio, direction

[DUX 0190 Classical Music from Brazil]

Camargo Guarnieri

CançãoSertaneja

Luis de Moura Castro, piano

[Ensayo ENY-CD-9705 9788489662179]

Camargo Guarnieri

Cantiga de Ninar

Martin Foster, violon et Eugene Plawutsky, piano

[SNE SNE-593-CD]

Camargo Guarnieri

DançaBrasileira

Orchestre de L’Etat de São Paulo

Roberto Minczuk, direction

[BIS SACD-1430 7 318599 914305]