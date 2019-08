Le Brésil, la Musique et le Monde : #26 La mort de Villa-Lobos et les débuts de la Bossa Nova

Le compositeur est très malade et meurt à Rio le 17 novembre 1959. Une foule immense l’accompagne en sa dernière demeure.

La danse du Baião, si populaire au Brésil, continue à inspirer le jeune João Gilberto arrivé à Rio de son Nordeste natal et qui compose ainsi sa première composition « Bossa Nova ». Rencontre de João Gilberto et Tom Jobim qui s’associe avec le poète Vinicius de Morães pour ce qu’on considère comme leur première chanson bossa Chega de Saudade.

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation

Luiz Bonfa

Orfeu Negro (extr.) : Cena do nascer do Sol

Agostinho dos Santos, chant

Luis Bonfa, guitare

Universal Music 530877 1 0600753087718

Heitor Villa-Lobos

Floresta do Amzonas (extr.) : Cançao do Amor

Bidu Sayao, soprano

The Symphony of the Air

Heitor Villa-Lobos, dir.

EMI Classics 7 24356 58802 8

> Interview Villa Lobos au Festival Empire State 1959 (archive Voice of the Americas) - trad. Marcel Quillévéré

Heitor Villa-Lobos

Floresta de Amazonas (extr.) : danse de la Nature

Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou

Alfred Deller, dir.

Consonance 81-0012 07 940810012 22

Heitor Villa-Lobos

Floresta de Amazonas (extr.) : Mélodie Sentimentale

Renée Fleming, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou

Alfred Deller, dir.

Consonance 81-0012 07 940810012 22

> Interview de Myrian Dauelsberg : mort de Villa-Lobos

Heitor Villa-Lobos / David Nasser

Serenata

Marcel Quillévéré, chant

Noël Lee, piano

OPUS 111 OPS 30-65 3 386700 030651

Heitor Villa-Lobos

Floresta de Amazonas (extr.) : Os Veleiros (Les voiliers)

Renée Fleming, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou

Alfred Deller, dir.

Consonance 81-0012 07 940810012 22

Luis Vieira / Timoteo Marins

Meus Canarins

Luis Vieira (chant) et son ensemble régional

LP Capacabana CLP-1104#-A

> Interview J. M. Wisnik : Bolero & Bossa - traduction : Marcel Quillévéré

Antonio Carlos Jobim / Newton Mendonça

Caminhos cruzados

Maysa, chant

Orchestre de la RGE

Som Livre 4397-2 7 891430 439729

Joao Donato

Baiao da Garoa

Joao Donato (accordéon) et son ensemble

LP Odeon (Brasil)

MODB 3.037

> Interview J. M. Wisnik : O Nordeste e o Baiao

Joao Gilberto

Bim Bom

Joao Gilberto, chant/guitare

Orchestre dirigé par Tom Jobim

Frémeaux FA 5371 3561302537122

Antonio Carlos Jobim

Lenda

Orchestre Symphonique de Sao Paulo

Roberto Minczuk, dir.

Biscoito Fino BF 547 AB 5000 7898324755477

A. Almeida / Dorival Cimmy

Doralice

Joao Gilberto, chant/guitare

Frémeaux FA 5363 3561302536323

Tom Jobim / Vinicius de Moraes

Chega de Saudade

Elizeth Cardoso, chant

Discmedi Blau DM 4630-02 8424295046307

Tom Jobim / Vinicius de Moraes

Chega de Saudade

Joao Gilberto, chant/ guitare

Frémeaux FA 5363 3561302536323

Eunice Katunda

Canto Praiano

Canto de Reis

Beatriz Balzi, piano

Beatriz Balzi (Brazil) BBCD 01