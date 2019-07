Le Brésil, la Musique et le Monde : #19 Le Brésil à la croisée des chemins : Paris, Montréal et Broadway

En 1945, le président Vargas a démissionné et le nouveau président liquide la dictature. Entre temps le Canada qui est sorti renforcé de son engagement durant la guerre et est devenu une nouvelle puissance mondiale et, en 1946, il entre en scène au Brésil en la personne du compositeur Claude Champagne qui fait rêver les brésiliens en leur racontant son Québec natal.

Et voilà que Villa-Lobos reçoit la commande d’une comédie musicale pour Los Angeles. Tout se concoctera à New York avec les auteurs du livret lors de son séjour en 1947. « Magdalena » dont l’action se passe en Colombie est créé en Californie en juillet 1948 puis à Broadway en septembre, avec un vrai succès. Décidément Villa-Lobos n’arrêta pas d’étonner son public !

Générique : Heitor Villa-Lobos : Bachianas Brasileiras n°1 : Introduction « Embolada » par le Pleeth Cello Octet [CD HYperion CDA 66257 0 34571 16257 7]

Programmation musicale

Barry Manilow

Copacabana

Dick Farney / João de Barro / Alberto Ribeiro

[Nocturne BDW0064 9782849070642]

Heitor Villa-Lobos

Fantaisie pour violoncelle et orchestre : 3ème mouvement Allegro espressivo

Janos Starker, violoncelle

Orchestre Symphonique de l’Etat du Paraíba

Eleazar de Carvalho, direction

[Delos DE 1017 0 1349-11017-2]

Carlos Gardel et José Razzano

Celedonio Flores, paroles

Mano a mano

Bibi Ferreira, chant

Miguel Proença, piano

[Biscoito Fino Brasil (2005)]

Claude champagne

Danse Villageoise

Orchestre Symphonique du Québec

Yoav Talmi, direction

Analekta FL 2 3156 7 74204 31562 7]

Heitor Villa-Lobos

Concerto pour piano et orchestre n°1 : 3ème mouvement : Andante

Cristina Ortiz, piano

Royal Philharmonic Orchestra

Miguel Gómez Martínez, direction

[Decca 430628-2 0289430628240]

Heitor Villa-Lobos, musique

Robert Wright et George Forrest, livret

Magdalena :

- The omen bird

- The singing tree

Faith Esham, soprano

- 1er tableau The JungelChapem

Charles Damsel, baryton

- Food for Thought

- Colombia Calls (Bonsoir Paris)

Judy Kaye, mezzo-soprano

- The river Port

Jerry Hadley et Kevin Gray, ténors

Chœur du Connecticut

Orchestre de la Nouvelle Angleterre

Evans Haile, direction

[CBS MK 44945 0074644494525]

Leonard Bernstein

West Side Story : Danses Symphoniques : Prologue Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

Heitor Villa-Lobos, musique

Robert Wright et George Forrest, livret

Magdalena : Lost Faith Esham, soprano

- Pièce de Résistance Judy Kaye, mezzo-soprano

- The Madonna’s Return Faith Esham, soprano

Kevin Gray, ténor

Charles Damsen, baryton

Chœur du Connecticut

Orchestre de la Nouvelle Angleterre

Evans Haile, direction

[CBS Records MK 44945 0074644494525]