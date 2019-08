Le Brésil, la Musique et le Monde : #39 Les derniers soubresauts de la dictature

1980 : visite du Pape Jean-Paul II au Brésil, mort du poète Vinícius de Morães, la visite du Canadien Pierre Elliot Trudeau au Brésil.

José de Almeida Prado, compositeur hors normes est revenu à São Paulo.

Marlos Nobre, lui, s’est déjà fait un nom…

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation musicale

Caetano Veloso

Avenida Iluminada

Elza Soares, chant

[Halidon Luci di Scena I Mitici Lunedi del Sistina (1969-1970)]

Milton Nascimento, musique et paroles

(T. Mann : paroles en anglais)

Love and Passion

Sarah Vaughan et Milton Nascimento, chant et guitare

Avec l’Orchestre à cordes de la CBS avec les musiciens Tom Scott, George Duke, Alphonso Johnson, Dan Huff, Dory Caimmy, Carlos Vega et Paulinho da Costa

[Columbia COL 4968562 5099749685628]

Ludwig van Beethoven

Concerto n°4 pour piano et orchestre, 2° mouvement

Guiomar Novaes, piano

New York Philharmonic

George Szell, direction

[CD Livre Disque Les Grands Pianistes du XXème siècle. Editions Buchet Chastel]

Claudio Santoro

Concerto Grosso para cordas, 1° mouvment : allegro moderato

Orchestre Philharmonique du Nordeste

Aylton Escobar, direction

[CPC UMES CPC-5297897181230073]

Milton Nacsimento

Canção da América

Milton Nascimento

[Emarcy Records 558363-2 0731455836325]

César Guerra Peixe

Prelúdio Tropical N°2

Arnaldo Cohen, piano

[Bis 11217318590 011218]

César Guerra Peixe

Lúdicas pour guitare et orchestre à corde n°10-Urbana

Marcus Llerena, guitare

Orchestre Brasil Consort

David Chew, direction

[Ades ADE 6803229269 420221]

Claudio Santoro

Symphonie n°9, 1er mouvement

Orchestre Philharmonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS 13707318590013700]

MarlosNobre

Sonâncias pour deux pianos et percussions, 1er mouvement

Luis de Moura Castro & Peter Grunberg, piano

Ensemble Bela Bartok de Genève

[Léman Classics LC 4410075572541002]

Luis Gonzaga Junior

Grito de Alerta

Maria Bethânia, chant

Orchestre non identifié

[LP Philips 8322152]

José de Almeida Prado

Sonate pour violoncelle et piano, 2° mouvement

Antonio Meneses, violoncelle

Sonia Rubinsky, piano

[Enregistrement privé de Sonia Rubinsky et Antonio Meneses]

José de Almeida Prado

Sonate pour violoncelle et piano, 3° mouvement

Antonio Meneses, violoncelle

Sonia Rubinsky, piano

[Enregistrement privé de Sonia Rubinsky et Antonio Meneses]

Jorge Antunes

SinfoniadasDireitas

Musique concrète et électro-acoustique

[Sistrum CDST005756987965871]

Djavan

Nobreza

Djavan, chant et guitare

Orchestre non identifié

[Epic Esca 77814988010778125]

Marlos Nobre

Tango

Clelia Iruzún

[Intim Muzik IMCD 0617393892000610]

Milton Nascimento

Coração de Estudante

Milton Nacsimento, chant

Orchestre non identifié

[LP 33 Tours Philips 836110-2]