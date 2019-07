Le Brésil, la Musique et le Monde : #09 Les Enfants Cariocas de Jean Sébastien Bach

Tout en menant à bout de bras son projet d’éducation populaire par la musique en organisant des rassemblements gigantesques de chorales. Vargas réprime de plus en plus ses opposants.

Générique :Ernani Aguiar,Quatro Momentos n°3 : 1-Tempo de Maracatú. Capella Bydgostiensis dirigée par José Maria Florêncio [DUX 0190 Classical Music from Brazil]

Programmation

Jean-Sébastien Bach

Fantaisie et fugue en ré majeur BWV 912

Guiomar Novaes, piano

[Pearl GEMO170]

Anacleto de Medeiros

Caprichosa

Mauricio Carrilho et Paulo Becker, guitares - Luciana Rabello, cavaquinho - Ronaldo do Bandolim, bandolim - Naomi Kumamto, flûte - Jorginhi do Pandeiro, tambour de basque

[Acari Records/Biscoito Fino B 600-1]

Heitor Villa-Lobos

BachianasBrasileiras n°1 : 3° mouvement : Fuga

The Pleeth Cello Octet

[Hyperion CDA 66257]

Joubert de Carvalho, musique et Olegário Mariano, paroles

De papo pro Ar

Gastão Formenti et Orchestra Típica

[Victor 33469-A]

Auteur inconnu

Hino à Bandeira

Orchestre et chœur inconnus

Heitor Villa-Lobos, direction

[Visom VICD 00108]

Alberto Nepmuceno

SerieBrasileira : n°1 Alvorada na Serra

Orchestre Symphonique Brésilien

Luis de Souza Lima, direction

[LP 33 Tours FESTA LDR 5014]

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras n°1 :2° mouvement : Modinha

The Pleeth Cello Octet

[Hyperion CDA 66257]

Jean-Sébastien Bach

Fugue en ré Majeur n°5

The Pleeth Cello Octet

Transcription de Villa-Lobos

[Hyperion CDA 66257]

Ary Barroso et Lamartine Babo

No rancho Fundo

Elisa Coelho, chant

Orchestre non identifié

[Disco RCA Victor (33.444A)]

Heitor Villa-Lobos

Ensaia : Coral 148 de Jean-Sébastien Bach

Orfeão dos Profesores do Conservátorio de canto Orfeónico

[Visom VICD 00108]

Heitor Villa-Lobos

- Cirandas - A PobreCega

- A Maréencheu W277

Nelson Freire, piano

[Decca 47835330028947835332]

Heitor Villa-Lobos

Messe de Saint Sébatien (1937) : Benedictus

Corydon Orchestra et Singers

Matthew best, direction

[Hyperion CDA 66638 0034571166384]

Ernesto Nazareth

Favorito

Marcello Verzoni, piano

[Koch Schwann 310 019 9002723 100198]

Ernesto Nazareth

Confidências

Cello Trio : Márcio Carneiro, Matias De Oliveira Pinto, Peter Dauelsberg

[Piranha PIR 1578 07 18750 194428]

Ernesto Nazareth

O gaúcho

Miguel Proença, piano

[Tramontina 7 318590 011218]