Le Brésil, la Musique et le Monde : #29 Les années 60 et la montée des périls

Le compositeur Camargo Guarnieri fait de nombreux séjours en Amérique. En 1962 le poète Vinícius de Moraes collabore avec le jeune guitariste Baden Powell.

Le compositeur Guerra Peixe rencontre l’écrivain Ariano Suassuna et chante le Nordeste dans ses œuvres. Igor Stravinsky dirige sa Messe à Rio et c’est Jocy de Oliveira, la créatrice du premier spectacle électro-acoustique au Brésil qui l'entraine même dans des soirées de macumbas. Hélas, le Brésil s’enfonce dans une crise politique grave et les militaires sont aux aguets. Les chansons de la Bossa Nova s’en inquiètent...

Générique : Cristal de César Camargo Mariano par Yo Yo Ma, violoncelle et Cesar Mariano, piano [Sony Classical 88697 52307 2/80]

Programmation

Carlos Lyra

Influência do Jazz

Carlos Lyra, chant et guitare

Oscar Neves Quartet

[Ubatuqui UBCD 304 8427328123044]

Camargo Guarnieri

Symphonie n°4, 1er mouvement : allegro energico

Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS Music 1290 7 318590 012901]

Silvia Navarrete

Nazarethiania n°4

Francisco Mignone, piano

Nazarethiania opus 2

Marlos Nobre, piano

[Conaculta (México) SDX 27104]

Baden Powell

Samba Triste

Baden Powell, guitare

[Festival - FLD 636]

César Guerra-Peixe

Mourão

Orchestre Symphonique de São Paulo

Roberto Minczuk, direction

[Bis]

César Guerra-Peixe

Quatuor n°2

Le Quatuor à Cordes Brésilien

[Albany Records TROY 420 0 34061 04202 0]

Igor Stravinsky

Messe : Sanctus

Jocy de Oliveira

ApaguemeuSpotloght

Gabriela Geluda, récitante

[Archive personnelle de Jocy de Oliveira]

Vinícius de Moraes

Jocy de Oliveira, chant

Orchestre non identifié

[Archive personnelle de Jocy de Oliveira]

MarlosNobre

TrescançõesNegras : Cantilena

Pilar Jurado, soprano

Ensemble Ibérique de violoncelles

Elias Arizcuren, direction

[Channel Classics CCS 15598]

César Guerra-Peixe

Sinfônica de Brasília, 2ème mouvement : presto

Orchestre Petrobras Sinfônica

Isaac Karabtchevsky, direction

[petrobrasinfonica.com 2010]

Francisco Guarnieri / Carlos Lyra

Feionão é Bonito

Nara Leão, chant et guitare

[Elenco ME-10]

Vinícius de Moraes /Carlos Lira

Marcha da quarta-feira de Cinzas

Nara Leão, chant et guitare

[Universal Music Brasil 0602498248119]

Camargo Guarnieri

Syphonie n°4, 2ème mouvement : lento tragico

Orchestre Symphonique de São Paulo

John Neschling, direction

[BIS Music 1290 7 318590 012901]

José Cândido

Carcará

Nara Leão, chant et guitare

Orchestre non identifié

João do Vale, direction

[Universal 0073145326612]