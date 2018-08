Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #23 : Ernest Ansermet en Argentine

Il rencontre la belle Victoria Ocampo et lie avec elle une belle amitié amoureuse. Il réside parfois dans sa villa de San Isidro à 30 kms de Buenos Aires au bord du Delta du Rio de la Plata. Elle parvient à convaincre le Président Alvear de soutenir financièrement l’orchestre.

Ansermet crée Iberia de Debussy.

Il rencontre Julián Aguirre et orchestre deux de ses danses.

Commence alors une correspondance entre Victoria Ocampo et Ansermet...

Alberto Williams, Hueya op.33 n°1

Lia Cimaglia Espinosa

CD Inter-American Editions OAS 001

José Bohr, Pero hay una melena

Carlos Gardel, chant

Guillermo Barbieri & José Ricardo, guitares

78 Tours Disco Nacional (Argentina) 181 15 A

Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila (extr.) : Mon coeur s'ouvre à ta voix

Gabriela Besanzoni, mezzo

Rosario Bourdon, violoncelle

Orchestre Victor

78 Tours His Master's Voice 64877 (1920)

Ernesto Drangosch, 6 Etudes de Concerts op.14 (extr.) : N°4, Romance sans parole

Elsa Piaggio, piano

CD Tradition (Argentina) Clasicos Argentinos (2005)

Ernesto Drangosch, Obertura Criolla (Final)

Orchestre du Théâtre Colon

Albert Wolff, dir.

Archive du Théâtre Colon & Radio Nacional Argentina

Alberto Williams, Milongas de la Orquesta (extr.) : Milonga del Concertino

Orchestre de Chambre du Congrès de la Nation

Sebastiano de Filippi, dir.

Archive de l'Orchestre de Chambre du Congrès de la Nation

Francisco Canaro, Sentimiento Gaucho

Ignacio Corsini et ses guitaristes

CD Harlequin HARL HQ CD 168

Felipe Boero, El Matrero (extr.) : Danza de Media Cana

Cheour et Orchestre du Théâtre Colon

Hector Panizza, dir.

Archive Radio Nationale Argentine RCA (Argentina) 9574-A Matrice 44700

César Franck, Symphonie en ré (extr.)

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet, dir.

CD DECCA 433718-2

Hermannn Yablokov, Papirosen

Zully Goldfarb, chant

Orchestre NN

CD RGS Music

Claude Debussy, Iberia (extr.) : Le MAtin d'un jour de fête

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet, dir.

CD DECCA 4337111-2

Julian Aguirre, Triste n°4

Carlos Cebro

CD LYS LYSCD 105

Celestino Piaggio, Obertura para Orchestra

Orchestre du Théâtre Colon

Pedro Ignacio Calderon, dir.

Archive Radio Nacional Argentina

Amadeo Vives, Canciones Epigramaticas (extr.) : Los Ojos y el Amor

Victoria de Los Angeles, soprano

Gerald Moore, piano

CD Testament SBT 1087

Amadeo Vives, Dona Francisquita (extr.) : Fandango + Final

Orchestre Symphonique de Séville

Miguel Rosa, dir.

CD SONY S2K 66563

Carlos Castillo, Organito de la Tarde

Orchestre El Arranque

CD EPSA Music 0001-2 0607000001022