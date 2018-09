Vivaldi, le retour - Carrefour de Lodéon - jeudi 13 septembre 2018

programmation musicale :

Antonio Vivaldi,

>Concerto en sol mineur pour 2 violoncelles, RV 531 : Allegro / Largo / Allegro

>Concerto en ré Majeur pour 2 violons, 2 violoncelles, RV 564 : Allegro

D’après Antonio Vivaldi / Johann Sebastian Bach,

>Concerto en la mineur pour 4 clavecins, BWV 1065 d’après le concerto pour 4 violons, RV 580 : Allegro / Largo / Allegro

Christopher Hogwood, clavecin et direction

Davitt Moroney, Christophe Rousset, Colin Tilney, clavecins

Academy of Ancient Music

DECCA L’OISEAU LYRE 0289 480 8019 9

Antonio Vivaldi,

>Concerto en sol Majeur pour 2 mandolines, RV 532 : Allegro / Andante / Allegro

Giovanni Scaramuzzino, Sonia Maurer, mandolines

Europa Galante

direction : Fabio Biondi, violon

ERATO (VIRGIN CLASSICS) 7243 5 45527 24

>Concerto en la mineur pour basson, RV 498 : Allegro (ma molto moderato) / Larghetto / Allegro

Danny Bond, assoon

Academy of Ancient Music

David Miller, théorbe

direction : Christopher Hogwood, clavecin

DECCA L’OISEAU LYRE 0289 480 8019 9

Arcangelo Corelli et Francesco Geminiani,

>Concerto grosso La Follia : Thème et variations

Orchestre de Chambre de Toulouse

direction : Gilles Colliard, violon

INTEGRAL DISTRIBUTION, 201102

Antonio Vivaldi,

>Gloria, RV 589 : Gloria in excelsis Deo °/ Et in terra pax °/ Laudamus Te *

Julia Lezhneva, soprano *

Franco Fagioli, contre-ténor *

Coro della Radiotelevisione Svizzera °

I Barocchisti

direction : Diego Fasolis

DECCA 483 3874

Franz Schubert,

>Erlkönig (Le Roi des Aulnes)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton

Gerald Moore, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 445 188-2

Antonin Dvorak,

>Polednice (La Sorcière de midi), opus 108

Berliner Philharmoniker

direction : Sir Simon Rattle

WARNER (EMI) CLASSICS 7243 558019 2

Johannes Brahms,

>2ème sextuor à cordes, en sol Majeur, opus 36 : 1er mouvement. Allegro ma non troppo

Pierre Fouchenneret, Shuichi Okada, violons

Lise Berthaud, Adrien Boisseau, altos

François Salque, Yan Levionnois, violoncelles

>1er quintette à cordes, en fa Majeur, op. 88 : 1er mvt. Allegro non troppo ma con brio

Pierre Fouchenneret, Shuichi Okada, violons

Lise Berthaud, Adrien Boisseau, altos

François Salque, violoncelle

B RECORDS LBM 012