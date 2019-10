Virtuoses au sommet - Carrefour de Lodéon - 20 octobre 2019

à réécouter émission Le meilleur des concerts Radio France Le phénomène Daniil Trifonov

Ludwig van Beethoven,

Septuor pour violon, alto, clarinette, cor, basson, violoncelle et contrebasse : 5ème mouvement. Scherzo – 6ème mvt. Andante con moto alla marcia – Presto

Leonidas Kavakos, violon

Wen Xiao Zheng, alto

Christopher Corbett, clarinette

Eric Terwilliger, cor

Marco Postinghel, basson

Hanno Simons, violoncelle

Heinrich Braun, contrebasse

10 Variations sur des chants populaires opus 107, pour piano et flûte ou violon ad libitum : n°1 : Air tyrolien « I bin a Tiroler Bua » (« J’suis un gars du Tyrol »). Thème et variations n°7 : Air russe « Schöne Minka » (« Jolie Minka »). Thème et variations

Enrico Pace, piano

Leonidas Kavakos, violon

Concerto pour violon opus 61 : 3ème mvt. Rondo. Allegro

Leonidas Kavakos, violon et direction

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

SONY CLASSICAL 19075929882 (2 CD)

titre du double CD : Beethoven – Violin Concerto – Leonidas Kavakos – Symphonierorchester des Bayerischen Rundfunks

Sergei Rachmaninov / Transcription Daniil Trifonov,

Les grelots d’argent (du baptême) opus 35, 1er mvt

Daniil Trifonov, piano

Sergei Rachmaninov,

1er concerto pour piano : 1er mvt. Vivace

3ème concerto pour piano : 1er mvt. Allegro ma non tanto

Daniil Trifonov, piano

Philadelphia Orchestra

direction : Yannick Nézet-Séguin

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 6617

titre du CD : Destination Rachmaninov – Arrival – Piano Concertos 1 & 3 – Daniil Trifonov – the Philadelphia Orchestra – Yannick Nézet-Séguin

Paul Dukas / arr Wayne Barrington,

Fanfare pour précéder La Péri

Victor Ewald (1860-1935),

1er quintette de cuivres : 1er mvt. Moderato

Quintette de cuivres Les Siècles : Fabien Norbert, Emmanuel Alemany, trompettes en ut Selmer Grand Prix (1927 et 1930) et cornets à pistons Besson (1885) – Matthieu Siegrist, cor à pistons Raoux-Millereau (1900) – Damien Prado, trombone Courtois (1872) – Sylvain Mino, tuba à pistons Couesnon (1910), ophicléide Rohc (1837), saxhorn alto en mi bémol Adolphe Sax

NOMADMUSIC NMM 063

titre du CD : Quintette de cuivres Les Siècles – Dukas, Ewald, Simon, G., Debussy – Couleur cuivre

Cordes sensibles :

Xenia Erdely (1878-1971),

Prélude

Ekaterina Walter-Kühne (1870-1930) / d’après Piotr Ilitch Tchaïkoski,

Fantaisie sur Eugène Onéguine de Tchaïkovski

Sergei Prokofiev,

Prélude en ut, opus 12 n°7

Alexandra Luiceanu, harpe

EVIDENCE CLASSICS EVCD 063

titre du CD : Alexandra Luiceanu – Matriochka

Jacques Morel (vers 1680-vers 1740),

1er Livre de Pièces de viole (1709) :

1ère Suite, en la mineur : I. Prélude – II. Allemande – III. Courante

3ème Suite, en ré Majeur : Echos de Fontainebleau

Membres de Fuoco E Cenere : Jay Bernfeld, viole de gambe et direction – André Henrich, théorbe – Ronald Martin Alonso, viole de gambe – Bertrand Cuiller, clavecin – Pamela Bernfeld, violon

PARATY 129264

titre du CD : Jacques Morel – Pièces de viole (1709) – Fuoco E Cenere – Jay Bernfeld