Sir Georg Solti - Carrefour de Lodéon - jeudi 18 janvier 2018

programmation musicale :

Hector Berlioz,

La Damnation de Faust : Marche hongroise

Chicago Symphony Orchestra

direction : Sir Georg Solti

Franz Liszt,

1ère Méphisto-Valse

Orchestre de Paris

direction : Sir Georg Solti

Franz von Suppé,

Poète et Paysan : Ouverture

Richard Wagner,

Le Crépuscule des dieux : Marche funèbre de Siegfried

Wiener Philharmoniker

direction : Sir Georg Solti

DECCA 448 698-2

titre du CD : Sir Georg Solti – Les Grands Classiques

Gioachino Rossini,

Semiramis : Ouverture

Amilcar Ponchielli,

La Gioconda : Danse des heures

Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden

direction : Sir Georg Solti

DECCA collection Eloquence

480 8957

titre du CD : Solti at Covent Garden

Gustav Mahler,

5ème symphonie : 4ème mouvement – Adagietto

Chicago Symphony Orchestra

direction : Sir Georg Solti

DECCA 448 698-2

titre du CD : Sir Georg Solti – Les Grands Classiques

Alexandre Borodine,

Le Prince Igor : Danses polovtsiennes

London Symphony Orchestra Chorus

John Alldis, chef de choeur

London Symphony Orchestra

direction : Sir Georg Solti

Mikhail Glinka,

Russlan et Lyudmila : Ouverture

London Symphony Orchestra

direction : Sir Georg Solti

Richard Strauss,

Till Eulenspiegel (Joyeuses facéties de Till l’Espiègle)

Chicago Symphony Orchestra

direction : Sir Georg Solti

Zoltan Kodaly,

Psalmus Hungaricus : I. Andante molto appassionato

Tamas Daroczy, ténor

Choeur et Choeur d’enfants de la Radio TV Hongroise

Schola Cantorum Budapestiensis

Kalman Strausz, Gabriella Thész, Tamas Bubno, chefs de chœurs

Orchestre du Festival de Budapest

direction : Sir Georg Solti

DECCA (5 CD) 475 8525

titre du coffret : Solti – A Passion for Music