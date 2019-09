Semyon Bychkov dirige Tchaïkovski - Carrefour de Lodéon - 22 septembre 2019

Semyon Bychkov et l'Orchestre Philharmonique Tchèque se produiront en concerts à la Philharmonie de Paris les 22, 23 et 24 novembre 2019, avec en solistes Kirill Gerstein, Gautier Capuçon et Renaud Capuçon

Programmation musicale :

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

2ème concerto pour piano, opus 44 (version originale) : 3ème mouvement. Allegro con fuoco

Kirill Gerstein, piano

Orchestre Philharmonique Tchèque

direction : Semyon Bychkov

2ème symphonie, « Petite Russienne » : 4ème mvt. Finale : Moderato assai – Allegro vivo

5ème symphonie : 3ème mvt. Valse : Allegro moderato

« Manfred », symphonie en 4 tableaux d’après le poème dramatique de Lord Byron : 2ème tableau. Vivace con spirito

Sérénade pour cordes opus 48 : 4ème mvt. Finale (Thème russe) : Andante – Allegro con spirito

6ème symphonie, « Pathétique » : 3ème mvt. Allegro molto vivace

Orchestre Philharmonique Tchèque

direction : Semyon Bychkov

DECCA 483 4942 (7 CD)

titre du coffret : The Tchaikovsky Project – Semyon Bychkov – Czech Philharmonic

Complete Symphonies – Orchestral Works – Complete Piano Concertos

Joseph Haydn,

87ème symphonie, « L’Impatiente » : 1er mvt. Vivace

Le Concert de la Loge

direction : Julien Chauvin, violon

Antonio Sacchini (1730-1786) – Nicolas-François Guillard,

Chimène ou Le Cid : Récit et air de Chimène « Je tombe à vos genoux… C’est votre bonté que j’implore »

Jean-Baptiste Lemoyne (1751-1796) – François-Benoît Hoffman,

Phèdre : Récit de Phèdre « Il va venir »

André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813) – Barnabé Farmian Durosoy,

Les Mariages samnites : Récit et air d’Eliane « Où vais-je… Ô sort, par les noires fureurs »

Sophie Karthäuser, soprano

Le Concert de la Loge

direction : Julien Chauvin, violon

APARTE AP 210

titre du CD : Haydn – L’Impatiente

Choix de France Musique

Cordes sensibles :

Jean-Sébastien (Johann Sebastian) Bach,

1ère sonate pour viole de gambe et clavecin, en sol Majeur, BWV 1027 (arrangement pour alto et clavecin) : 1er mvt. Adagio – 2ème mvt. Allegro ma non tanto

2ème sonate pour viole de gambe et clavecin, en ré Majeur, BWV 1028 (arr pour alto et clavecin) : 3ème mvt. Andante – 4ème mvt. Allegro

Antoine Tamestit, alto

Masato Suzuki, clavecin

HARMONIA MUNDI HMM 902259

titre du CD : J.S. Bach – Sonatas for Viola (da Gamba) and Harpsichord

Choix de France Musique

3ème sonate pour viole de gambe et clavecin, en sol mineur, BWV 1029 (arr pour violoncelle et clavecin) : 2ème mvt. Adagio – 3ème mvt. Allegro

Paul Tortelier, violoncelle

Robert Veyron-Lacroix, clavecin

ERATO – collection Le voyage musical vol. 77