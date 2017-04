Rostropovitch, 10 ans déjà - Carrefour de Lodéon - Acte II du jeudi 27 avril 2017

programmation musicale :

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Variations rococo : Variations 6, 7 et Coda

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Frédéric Chopin,

Introduction et Polonaise brillante

Martha Argerich, piano

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Benjamin Britten,

Sonate pour violoncelle et piano : 3ème mouvement - Elegia. 4ème mvt - Marcia. 5ème mvt - Moto perpetuo

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Benjamin Britten, piano

Joseph Haydn,

1er concerto pour violoncelle, en ut Majeur : Finale - Allegro molto

Benjamin Britten,

Symphonie pour violoncelle et orchestre : Passacaglia

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

English Chamber Orchestra

direction : Benjamin Britten

Sergei Rachmaninoff / arr Leonard Rose,

Vocalise

Franz Schubert / transcription Jascha Heifetz & Mstislav Rostropovitch,

Impromptu en sol bémol Majeur

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Alexandre Dedyukhin, piano

Gabriel Fauré,

1er quatuor avec piano : 1er mvt - Allegro molto moderato

Leonid Kogan, violon

Rudolf Barchaï, alto

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Emil Gilels, piano

Frédéric Chopin,

2ème concerto pour piano, en fa mineur : Larghetto

Martha Argerich, piano

Orchestre Symphonique National de Washington

direction : Mstislav Rostropovitch

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Capriccio italien

Modeste Moussorgski,

Chants et danses de la mort : III. Trepak. IV. Le Général

Ludwig Van Beethoven,

4ème sonate pour violoncelle et piano : 2ème mvt - Adagio. Tempo d'Andante. Allegro vivace

Leonard Bernstein,

3 Méditations from Mass, pour violoncelle et orchestre de chambre : 3ème méditation - Vite et primitif. Molto adagio