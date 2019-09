Romantismes - Carrefour de Lodéon - dimanche 29 septembre 2019

Programmation musicale

(Disques CD)

Robert Schumann,

2ème symphonie, en ut Majeur : 4ème mouvement. Allegro molto vivace

4ème symphonie, en ré mineur (version originale 1841) : 2ème mvt. Romanza (Andante) – 4ème mvt. Largo – Finale : Allegro vivace

Ouverture : Genoveva, opus 81

London Symphony Orchestra

direction : Sir John Eliot Gardiner

LSO LIVE LSO 0818

Frédéric Chopin,

3ème sonate, en si mineur, opus 58 : Finale. Presto non tanto

Rudolf Firkusny, piano

Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, op.65 : 3ème mvt. Largo – 4ème mvt. Finale : Allegro

Sergei Prokofiev,

Sonate pour violoncelle et piano en do Majeur : 3ème mvt. Allegro ma non troppo

Gregor Piatigorsky, violoncelle

Rudolf Firkusny, piano

Antonin Dvorak,

Concerto pour piano en sol mineur : 3ème mvt. Finale : Allegro con fuoco

Rudolf Firkusny, piano

Cleveland Orchestra

direction : George Szell

2ème quintette avec piano, en la Majeur, op. 81 : 2ème mvt. Dumka

Rudolf Firkusny, piano

Juilliard String Quartet, Quatuor à cordes : Robert Mann, Earl Carlyss, violons – Samuel Rhodes, alto – Joel Krosnick, violoncelle

SONY CLASSICAL 19075922812 (18 CD)

titre du coffret : Rudolf Firkusny – The Complete RCA and Columbia Album Collection

Cordes sensibles :

Ludwig van Beethoven,

7ème quatuor, opus 59 n°1, en fa Majeur, « Razumovsky » : 1er mvt. Allegro – Fin du 3ème mvt. Adagio et 4ème mvt. Thème russe : Allegro

8ème quatuor, opus 59 n°2, en mi mineur, « Razumovsky » : 4ème mvt. Finale : Presto

Quatuor Ebène, quatuor à cordes : Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure, violons – Marie Chilemme, alto – Raphaël Merlin, violoncelle

ERATO 0190295396022

titre du CD : Beethoven around the World

Choix de France Musique