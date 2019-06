Quelques beaux festivals - Carrefour de Lodéon - mardi 25 juin 2019

Programmation musicale

Alessandro Marcello

Concerto en Ré mineur : Andante spiccato, Adagio et Presto - réduction pour trompette et orgue

Lucienne Renaudin Vary, trompette

Carine Clément, orgue

Album : Générations

LIGIA DIGITAL LIDI 0103258-13

Ludwig Van Beethoven

Rondo alla Ingharese quasi un capriccio en Sol Majeur op. 129 (Colère pour un sou perdu) - arrangement pour violon et piano

Léo Marillier, violon

Antoine de Grolée, piano

Album : Beethoven : Concerto pour violon

CASCAVELLE VEL 1529

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°4 en Si bémol Majeur op. 60 (Allegro ma non troppo)

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Direction : Alain Lombard

Album : Ludwig Van Beethoven – Symphonie n°4 en Si bémol Majeur op. 60 vol. 2

Label : FORLANE

Robert Schumann

Stucke im volkston op. 102 : Vanitas vanitatum – pour violoncelle et piano

Diana Ligeti, violoncelle

Maria Belooussova, piano

Album : BOF / Mes enfants ne sont pas comme les autres

Label : UNE MUSIQUE 8345103362

Franz Schubert

Quintette “La truite” : Theme - Andantino et Variations – Allegretto

Martin Helmchen, piano

Christian Tetzlaff, violon

Antoine Tamestit, alto

Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle

Alois Posch, contrebasse

Album : Piano Quintet in A Op; post. 114 – D667

Label : Pentatone Classic

Robert Schumann

Sonate en La mineur op. 105 : I. Avec une expression passionnée

Stéphanie Marie Degand, violon

Olivier Peyrebrune, piano

Album : Robert Schumann : Sonates et romances pour violon et piano

Label : LIGIA DIGITAL LIDI 0302184-08

Felix Mendelssohn

Sonate pour piano n°1 en Mi Majeur op. 6 : Allegretto con espressione

Christian Ivaldi, piano

Album : Félix Mendelssohn : 3 Sonates

Label : ARION ARN38405

Johannes Brahms

Sonate pour piano et violoncelle n°2 en Fa majeur op. 99

Gary Hoffman, violoncelle

Claire Désert, piano

Album : Brahms – Hoffman / Désert

Label : LA DOLCE VOLTA LDV 35

Robert Schumann

Humoreske : Zum Beschluß

Philippe Bianconi, piano

Album : Philippe Bianconi – Schumann

Label : LYRINX LYR 1159

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes n°14 en Sol Majeur K 387 (le printemps) : Motlo allegro

Quatuor Akilone

Album : Haydn, Mozart et Schubert : Quatuor à cordes

Label : MIRARE MIR388D

Félix Mendelssohn

Romance sans paroles en Fa dièse mineur op. 30 n°6 - arrangement pour hautbois et piano

David Walter, hautbois

Claire Desert, piano

Album : Félix Mendelssohn : Romances sans paroles

Label : POLYMNIE POL 170 633

Clara Schumann

Concerto pour piano en La mineur op. 7 : Romance et Allegro non troppo

Isata Kanneh-Mason, piano

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Direction : Holy Mathieson

Album : Isata Kanned-Mason – Romance : The Piano music of Clara Schumann

Label : DECCA 485 0020 DH

Clara Schumann

Sonate pour piano en Sol mineur : Scherzo et Rondo

Isata kanneh-Mason, piano

Album : Isata Kanned-Mason – Romance : The Piano music of Clara Schumann

Label : DECCA 485 0020 DH