Prokofiev, Elgar & Bernstein - Carrefour de Lodéon 28 mars 2018

programmation musicale :

Sergei Prokofiev / transcription Sergei Babayan,

12 mouvements de Roméo et Juliette : Prologue / Danse des chevaliers / Dispute / Gavotte / Juliette enfant / Danse populaire / La mort de Tybalt

Musique pour le film La Dame de Pique opus 70 :Polonaise

Valse de Pouchkine opus 120 n°2

Guerre et Paix opus 91 : Valse de Natacha et Andrei

Musique pour le film La Dame de Pique opus 70 : Idée fixe

Martha Argerich, Sergei Babayan, pianos

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Leonard Bernstein,

On the Town : New York, New York / Taxi number

London Voices

London Symphony Orchestra

direction : Michael Tilson Thomas

Candide : Ouverture / Life is happiness indeed / Oh, happy we / Glitter and be gay

June Anderson, soprano

Jerry Hadley, ténor

London Symphony Orchestra

direction : Leonard Bernstein

West Side Story : Mambo / Something's coming / Maria / Scène du balcon

Kiri Te Kanawa, soprano

Marilyn Horne, Tatiana Troyanos, mezzo-sopranos

José Carreras, ténor

Orchestre

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Edward Elgar,

Concerto pour violoncelle : Finale

Sospiri opus 70

Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle

Orchestre Symphonique d'Anvers - Antwerpen

direction : Edo de Waart

Quintette avec piano : Finale : Andante - Allegro

Carolin Widmann, David McCaroll, violons

Pauline Sachse, alto

Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle

Martin Helmchen, piano

ALPHA