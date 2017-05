Musiques au temps de Watteau - Carrefour de Lodéon - Acte II du lundi 8 mai 2017

Le Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris présente un florilège de près de 200 tableaux, sculptures et surtout dessins du XVIIIe siècle français réunis par le grand collectionneur américain, Jeffrey Horvitz. Constituée depuis trois décennies, il s’agit de la plus importante collection privée de dessins français outre-Atlantique.

Jusqu'au 09 juillet 2017 au Petit Palais (avenue Winston Churchill, 8ème arrondissement), du mardi au dimanche de 10h à 18h. Nocturne le vendredi jusqu’à 21h. Tarif : 10 euros, réduit : 7 euros gratuit jusqu'à 17 ans inclus. Renseignements en ligne et par téléphone : + 33 (0)1 53 43 40 00

programmation musicale :

Francis Poulenc,

L'Embarquement pour Cythère

Katia et Marielle Labèque, pianos

Marc-Antoine Charpentier,

Musique pour la pièce de Molière, Le Malade imaginaire : 3ème Intermède : Ouverture. Entrée de ballet - Les tapissiers

Les Arts Florissants

direction : William Christie

André Campra,

Idoménée : I. Musette. II. Duo de bergères "Volez au son de nos musettes"

Jean-Baptiste Lully,

Les Noces de village : Ouverture. Le Marié et la Mariée. 6 Vieillards. Les Messiers. Bourrée pour les mêmes. Les Bohémiens

Antonio Martin I Coll,

Chacona

Jean-Féry Rebel (1666-1747) : Les Eléments : Rossignols. Loure II. La Chasse. Tambourins I et II. Sicilienne