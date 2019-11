Les 30 ans de Zefiro - Carrefour de Lodéon - 17 novembre 2019

Programmation musicale :

(Disques CD)

Diogenio Bigaglia (vers 1676 - vers 1745),

Concerto pour hautbois en si bémol Majeur : 1er mouvement. (Allegro) – 2ème mvt. Adagio – 3ème mvt. (Allegro)

Alfredo Bernardini, hautbois et direction

Zefiro

Antonio Vivaldi,

Concerto pour basson en do Majeur, RV 474 : 1er mvt. Allegro – 2ème mvt. Largo – 3ème mvt. Allegro

Alberto Grazzi, basson et direction

Zefiro

Johann Sebastian (Jean-Sébastien) Bach,

4ème Ouverture (Suite), en ré Majeur, BWV 1069 : I. Ouverture

Georg Friedrich Haendel (George Frideric Handel),

La Musique pour les feux d’artifice royaux HWV 351 : IV. La réjouissance – V. Menuets 1 et 2

Zefiro

direction : Alfredo Bernardini

Water Music, Suite en fa HWV 348 : VII. Bourrée – VIII. (Andante) – IX. Hornpipe – X. Menuets 1 et 2

Georg Philipp Telemann,

Ouverture en do Majeur : Wassermusik, « Hamburger Ebb’ und Flut » (« Le flux et le reflux à Hambourg ») : VII. Le tempêtueux Eole – VIII. Menuet. L’agréable Zéphir – IX. Gigue. Le flux et le reflux – X. Canarie. Les joyeux matelots

Zefiro

direction : Alfredo Bernardini, flûte à bec, hautbois

Jan Dismas Zelenka (1679-1745),

5ème sonate à 2 hautbois, violon, basson et basse continue : 1er mvt. Allegro

Zefiro : Paolo Grazzi, Alfredo Bernardini, hautbois – Manfredo Kraemer, violon – Alberto Grazzi, basson – Rinaldo Alessandrini, clavecin – Rolf Lislevand, Gian Carlo Rado, théorbes – Roberto Sensi, contrebasse – Lorenz Duftschmid, violone

ARCANA A 202 (10 CD)

titre du coffret : Zefiro – Alfredo Bernardini – The Baroque Collection

Franz Joseph Haydn / transcription Carl David Stegmann (1751-1826),

92ème symphonie, « Oxford » : 3ème mvt. Menuetto – 4ème mvt. Presto

44ème symphonie, « Trauer » (« Funèbre ») : 4ème mvt. Presto

Ivan Ilic, piano

CHANDOS CHAN 20142

titre du CD : Ivan Ilic Plays Haydn – Symphonies Transcribed by Carl David Stegmann

Cordes sensibles :

Robert Schumann,

Sonate pour violon et piano en la mineur, opus 105 : 1er mvt. Avec une expression passionnée

Sonate pour violon et piano en ré mineur, opus 121 : 4ème mvt. Bewegt (Animé)

Stéphanie-Marie Degand, violon

Olivier Peyrebrune, piano

LIGIA DIGITAL LIDI 0302184-08

titre du CD : Robert Schumann – Sonates et Romances pour Violon et Piano – Degand / Peyrebrune

Wolfgang Amadeus Mozart,

1ère sonate pour clavecin avec accompagnement de violon, en do Majeur, KV 6 : 1er mvt. Allegro

Jacques Duphly (1715-1789),

La Madin

Stéphanie-Marie Degand, violon

Violaine Cochard, clavecin

AGOGIQUE AGO 009

titre du CD : Duphly – Mozart – Pièces pour Clavecin avec Accompagnement de Violon