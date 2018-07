Les 20 ans de l'Académie d'Aix-en-Provence

Emission enregistré en public à 14h30 au conservatoire d'Aix-en-Provence avec :

Bernard Foccroulle (Directeur Général du festival d'Aix-en-Provence)

Emilie Delorme (Directrice de l'Académie du festival d'Aix-en-Provence)

Stéphane Degout (Baryton, ancien artiste de l'Académie)

Vincent Huguet (Metteur en scène, ancien artiste de l'Académie)

Fabrizio Cassol (saxophoniste et compositeur)

Yann Robin (compositeur)

Musique en direct avec :

Quatuor Arod

Quatuor Akilone

Session interculturelle de Fabrizio Cassol

Judith van Wanroij (soprano) et Tanguy de Williencourt (piano)

Programme musical

Session interculturelle de Fabrizio Cassol (musique improvisée) :

Giovanni Chirico (saxophone baryton), Athina Siskaki (violon), Ali Gassara (qanun)

Trystan Llŷr Griffiths (ténor) et Tanguy de Williencourt (piano) :

Gareth Glyn, Llanrwst (chanson galloise)

Agustin Lara, Granada

Quatuor Arod :

Anton Webern, Langsamer Satz pour quatuor à cordes

Lucile Richardot (mezzo-soprano) et Tanguy de Williencourt (piano) :

Hector Berlioz, Les Troyens – Mort de Didon

Beate Mordal (soprano) et Tanguy de Williencourt (piano) :

George Gershwin, Summertime Jeanine Tesori, The Girl in 14G

Quatuor Akilone :

Yann Robin, Crescent Scratches, Quatuor à cordes n° 2 (extrait)

Commande de l’Académie du festival, créé en 2011.

Judith van Wanroij (soprano) et Tanguy de Williencourt (piano) :

Jean-Baptiste Lemoyne, Phèdre – « Il va venir »

Charles Gounod, Le Tribut de Zamora - « Ce Sarrasin disait que mon seigneur et maître »

Prise de son Radio France : Jean-Baptiste Etcheparreborde et Catherine Déréthé