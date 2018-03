Leonard Bernstein chez DG 5/5 - Carrefour de Lodéon - 16 mars 2018

programmation musicale :

Leonard Bernstein,

Candide : Air de Cunégonde « Glitter and be gay » (« Brille et sois gaie »)

June Anderson, soprano

London Symphony Orchestra

direction : Leonard Bernstein

Ludwig Van Beethoven / arr Dimitri Mitropoulos,

14ème quatuor, en do dièse mineur, opus 131 : 6ème mouvement. Adagio quasi un poco andante / 7ème mvt. Allegro

Ludwig Van Beethoven,

Ouverture d’Egmont

Wiener Philharmoniker

direction : Leonard Bernstein

4ème concerto pour piano, en sol Majeur : 2ème mvt. Andante con moto / 3ème mvt. Rondo. Vivace

Krystian Zimerman, piano

Wiener Philharmoniker

direction : Leonard Bernstein

8ème symphonie, en fa Majeur : 4ème mvt. Allegro vivace

Wiener Philharmoniker

direction : Leonard Bernstein

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 8418 (121 CD + 36 DVD vidéo + 1 blu-ray)

titre du coffret : Leonard Bernstein - Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca

Choix de France Musique

Gioachino Rossini – Andrea Loeone Tottola,

La Donna del lago : Air d’Elena « Tanti affetti in tal momento » (« Tant d’émotions en ce moment »)

Gioachino Rossini / arr Raphaël Merlin – traditionnel d’Espagne,

Canzonetta spagnuola

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Les Forces Majeures

direction : Raphaël Merlin

APARTE AP 121

Ernest Chausson – Charles Cros,

La Chanson perpétuelle

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Bleuenn Le Maître, violon

Mariane Mosconi, alto

Ensemble Contraste : Arnaud Thorette, violon – Antoine Pierlot, violoncelle – Johan Farjot, piano

Charles Gounod / arr Johan Farjot – Alphonse de Lamartine,

Le Soir

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Ensemble Contraste : Arnaud Thorette, violon – Johan Farjot, piano

APARTE AP 106

Gustav Mahler,

1ère symphonie, « Titan » : 3ème mvt. Feierlich und gemessen ohne zu schleppen

Concertgebouworkester Amsterdam

direction : Leonard Bernstein

Robert Schumann,

4ème symphonie : 3ème mvt. Scherzo / 4ème mvt. Langsam – Lebhaft

Wiener Philharmoniker

direction : Leonard Bernstein

Carnaval : Promenade / Pause / Marche des Compagnons de David contre les Philistins

Jean-Nicolas Diatkine, piano

JND 01