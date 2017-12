Karajan, l'intégrale Decca & DG - Carrefour de Lodéon - 11 décembre 2017

programmation musicale : Herbert von Karajan, Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca, les années 1960 aujourd'hui (DG)

Léo Delibes,

Coppélia : I. Prélude et Mazurka

1961

Ludwig Van Beethoven,

1ère symphonie, en do Majeur : 1er mouvement - Adagio molto. Allegro con brio

1961

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON (330 CD, 24 DVD vidéo, 2 Blue Ray audio, plaquette et livrets illustrés de nombreuses photos) Edition numérotée

titre du coffret : Herbert von Karajan, Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

1er concerto pour piano : 3ème mvt - Allegro con fuoco

Sviatoslav Richter, piano

Wiener Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

1960

Johannes Brahms,

1ère symphonie, en do mineur : 1er mvt - Un poco sostenuto. Allegro

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Concerto pour violon : 3ème mvt - Allegro giocoso, ma non troppo vivace. Poco più presto

Christian Ferras, violon

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

1964

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Sérénade pour cordes : Finale - Thème russe - Andante. Allegro con spirito

1966

Franz Liszt,

2ème Rhapsodie hongroise, en ré min

1967

Sergei Prokofiev,

5ème symphonie, en si bémol Maj : 4ème mvt - Allegro giocoso

Franz von Suppé,

Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien (Un Matin, un midi, un soir à Vienne) : Ouverture

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Capriccio italien

Wolfgang Amadeus Mozart,

33ème symphonie, en si b Maj, KV 319 (catalogue établi par le chevalier Koechel) : 1er mvt - Allegro assai

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

