Karajan, Intégrale DG & Decca 3/5 - Carrefour de Lodéon - mercredi 13 décembre 2017

programmation musicale :

Antonin Dvorak,

1ère Danse slave, opus 46 n°1, en do Majeur - Presto

10ème Danse slave, op 72 n°2, en mi mineur - Allegretto grazioso

Johannes Brahms,

2ème symphonie : 4ème mouvement - Allegro con spirito

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Nicolaï Rimski-Korsakov,

Shéhérazade : Le jeune prince et la jeune princesse

Michel Schwalbé, violon

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON (330 CD, 24 DVD vidéo, 2 Blue Ray audio, plaquette et livrets illustrés de nombreuses photos) Edition numérotée

titre du coffret : Herbert von Karajan, Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca

Henry Purcell,

Chaconne

Aradia Baroque Ensemble

direction : Kevin Mallon

NAXOS 8.554262 NRS

ce jeudi 14 décembre 2017 à 20h30, à Paris - Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens (13, rue de la Perche, 3ème arrondissement) : Collegium de l'Orchestre des Jeunes d'Île de France, direction Christophe Dilys.

Au programme : oeuvres de Henry Purcell composées notamment pour des pièces de William Shakespeare. programme / réservations

Claude Debussy,

La Mer : Dialogue du vent et de la mer

Ludwig Van Beethoven,

3ème symphonie, "Héroïque" : 1er mvt - Allegro con brio

Wolfgang Amadeus Mozart,

29ème symphonie : 1er mvt - Allegro moderato

Johann Strauss,

Die Fledermaus (La Chauve-souris) : Ouverture

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Jean Sibelius,

Lemminkaïnen - 4 Légendes, opus 22 : II. Le Cygne de Tuonela - Andante molto sostenuto, op 22 n°2

Gerhard Stempnik, cor anglais

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Béla Bartok,

Musique pour cordes, percussions et célesta : 4ème mvt - Allegro molto

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Niccolo Paganini / transcription Pierre Lenert

1er Caprice

Pierre Lenert, alto

PARATY PARATY 816156

Robert Schumann,

Märchenerzählungen (Contes de fées) : II. Lebhaft und zehr markiert (Vivant et très marqué)

Patrick Messina, clarinette

Pierre Lénert, alto

Fabrizio Chiovetta, piano

APARTE AP 153

Ludwig Van Beethoven,

Les Créatures de Prométhée, musique de ballet : Ouverture

Egmont, musique de scène : Ouverture

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

