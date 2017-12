Jean-Marc Luisada (Sony Classical) au Carrefour de Lodéon & Karajan 2/5 - intégrale DG

Carrefour de Lodéon - Acte II du mardi 12 décembre 2017 : Beethoven, Chopin et Haydn au programme du prochain récital du pianiste Jean-Marc Luisada, ce jeudi 14 décembre 2017 à 20h30, Salle Gaveau à Paris. L'occasion pour nous de parcourir avec lui, la discographie de ce grand pianiste (RCA et Sony Classical). Et Intégrale des enregistrements d'Herbert von Karajan pour DG et Decca (Deutsche Grammophon,, édition numérotée)

programmation musicale :

Frédéric Chopin,

Valse en sol bémol Majeur, opus posthume 70 n°1

Grande Valse Brillante, en la b Maj, op 34 n°1

Jean-Marc Luisada, piano

RCA RED SEAL 88875028062

Ludwig Van Beethoven,

8ème sonate pour piano, "Pathétique" : 3ème mouvement - Rondo - Allegro

14ème sonate, "Clair de lune", en ut dièse mineur : 3ème mvt - Presto agitato

30ème sonate, en mi Maj, op 109 : 1er mvt - Vivace ma non troppo. Adagio espressivo. 2ème mvt - Prestissimo

Jean-Marc Luisada, piano

VOGUE - SONY MUSIC 88843092862

et aussi : RCA RED SEAL - SONY MUSIC et RCA RED SEAL

Joseph Haydn,

13ème sonate, "Partita, Per il cembalo solo" : 3ème mvt - Adagio. 4ème mvt - Finale

Jean-Marc Luisada, piano

11ème concerto, en ré Maj : 3ème mvt - Allegro assai - Rondo all'Ungarese

Jean-Marc Luisada, piano

Orchestra di Padova e del Veneto

direction : Paul Meyer

RCA RED SEAL 74321 911562

Johann Sebastian Bach,

5ème Suite française, en sol Maj, BWV 816 (catalogue des oeuvres de Bach) : I. Allemande. II. Courante

Wolfgang Amadeus Mozart,

11ème sonate, en la Maj, KV 331 (catalogue Koechel) : 3ème mvt - Alla Turca

Jean-Marc Luisada, piano

RCA RED SEAL - SONY MUSIC 88725405792

Robert Schumann,

Arabesque

Jean-Marc Luisada, piano

RCA RED SEAL 74321 786902

Ludwig Van Beethoven,

4ème concerto pour piano : 3ème mvt - Rondo - Vivace

Jean-Marc Luisada, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

direction : Mikko Franck

SONY CLASSICAL 88691931942

Wolfgang Amadeus Mozart,

33ème symphonie, en si b Maj, KV 319 : 1er mvt - Allegro assai

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON (330 CD, 24 DVD vidéo, 2 Blue Ray audio, plaquette et livrets illustrés de nombreuses photos) Edition numérotée

titre du coffret : Herbert von Karajan, Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca

Ludwig Van Beethoven,

Missa Solemnis : Sanctus : Benedictus, qui venit in nomine Domini - Andante molto cantabile e non troppo mosso

Gundula Janowitz, soprano

Christa Ludwig, contralto

Fritz Wunderlich, ténor

Walter Berry, basse

Wiener Singverein

Reinhold Schmid, chef de choeur

Michel Schwalbé, violon

Josef Nebois, orgue

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Nicolaï Rimski-Korsakov,

Shéhérazade : Le jeune prince et la jeune princesse

Michel Schwalbé, violon

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Johannes Brahms,

2ème symphonie : 4ème mvt - Allegro con spirito

Antonin Dvorak,

1ère Danse slave, opus 46 n°1, en do Majeur - Presto

10ème Danse slave, op 72 n°2, en mi mineur - Allegretto grazioso

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON (330 CD, 24 DVD vidéo, 2 Blue Ray audio, plaquette et livrets illustrés de nombreuses photos) Edition numérotée

titre du coffret : Herbert von Karajan, Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca