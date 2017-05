invitée : Patricia Petibon, soprano - Carrefour de Lodéon - Acte II du mercredi 31 mai 2017

programmation musicale :

Vendredi 09 juin à 20h30, Concert d’ouverture à la Tour Eiffel – Salle Gustave Eiffel

avec Patricia Petibon, soprano et Susan Manoff, piano

oeuvres de Gabriel Fauré, Erik Satie, Francis Poulenc …

Vendredi 16 juin 2017 à 20h30

Salle des Fêtes de la Mairie du IVème arrondissement

Récital du pianiste David Fray

oeuvres de Frédéric Chopin, Robert Schumann et Johannes Brahms

Mardi 20 juin 2017 à 20h30

Atelier-salon du Musée de la Vie Romantique

Regula Mühlemann, soprano et Ullrich Koella, piano

oeuvres de Clara Schumann, Richard Strauss, Claude Debussy, Maurice Ravel

Les Cris de Paris, direction : Geoffroy Jourdain

Erik Satie,

Je te veux

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

Christian-Pierre La Marca, violoncelle

DEUTSCHE GRAMMOPHON

titre du CD : La Belle Excentrique - De Fauré à Ferré

Francis Poulenc - Maurice Fombeure,

Les Gars qui vont à la fête

Francis Poulenc - Guillaume Apollinaire,

Banalités : Voyage à Paris

Gabriel Fauré - Sully Prudhomme,

Les Berceaux, opus 23 n°1

Gabriel Fauré - Paul Verlaine,

Spleen

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

Léo Ferré / arr Aleksandar Sedlar et David Venitucci,

Jolie môme

Patricia Petibon, soprano

Olivier Py, chant

Susan Manoff, piano

David Ventuccini, accordéon

François Verly, percussion

DEUTSCHE GRAMMOPHON

titre du CD : La Belle Excentrique - De Fauré à Ferré

Nicolas Bacri - Alvaro Escobar-Molina,

Melodias de la melancolia : A la Mar

Patricia Petibon, soprano

Orchestre National d'Espagne

direction : Josep Pons

DEUTSCHE GRAMMOPHON

titre du CD : Melancolia - Patricia Petibon interprète des mélodies d'Espagne ou d'Amérique du sud

Joaquin Turina - Ramon de Campoamor,

Poema en forma de canciones (Poème en forme de chansons) opus 19 : n°3 - Cantares (Chansons)

Manuel de Falla - Carlos Fernandez-Shaw,

La Vida breve (La Vie brève) : Air de Salud "Vivan los que rien" ("Vive ceux qui rient!")

Patricia Petibon, soprano

Orchestre National d'Espagne

direction : Josep Pons

DEUTSCHE GRAMMOPHON

titre du CD : Melancolia - Patricia Petibon interprète des mélodies d'Espagne ou d'Amérique du sud

Leonard Bernstein - Emile Dumont,

La Bonne cuisine ou 4 Recettes : I. Plum Pudding. II. Queues de boeuf. III. Tavouk Gueunksis (Poitrine de poule, si oriental!). IV. Civet à toute vitesse

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

ERATO (VIRGIN CLASSICS)

titre du CD : Les Fantaisies de Patricia Petibon

Francis Poulenc,

Gloria pour soprano, choeur mixte et orchestre : "Qui sedes ad dexteram Patris" ("Vous qui siégez à la drote du Père, ayez pitié de nous")

Léo Delibes - Alfred de Musset,

Les Filles de Cadix

Charles Gounod - Jules Barbier et Michel Carré,

Roméo et Juliette : Valse de Juliette "Ah! je veux vivre dans ce rêve qui m'enivre"

