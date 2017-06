François-Xavier Roth dirige Le Timbre d'Argent à l'Opéra-Comique

programmation musicale :

Maurice Ravel,

Daphnis et Chloé, Ballet en 1 acte et 3 parties : 1ère partie : VI. Lent - Devant le groupe radieux que forment Daphnis et Chloé enlacés. VII. Danse de Lycéion. VIII. Scène - Les Pirates. IX. Nocturne - Une lumière irréelle enveloppe le paysage. X. Danse lente et mystérieuse des nymphes. XI. Interlude. 2ème partie : I. Introduction - Danse guerrière. 3ème partie : I. Lever du jour - Scène. V. Animé - Danse générale

Antoine Pecqueur, contrebasson

Marion Ralincourt, flûte

Ensemble Aedes, choeur

Les Siècles

direction : François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

Camille Saint-Saëns,

3ème symphonie, "Avec Orgue" : 3ème mouvement - Allegro moderato. Presto. Allegro moderato

Daniel Roth, orgue

Les Siècles

direction : François-Xavier Roth

MUSICALES ACTES SUD

Camille Saint-Saëns - Jules Barbier et Michel Carré,

Le Timbre d'Argent : Air d'Hélène "Le Bonheur est chose légère"

Anne Marie Rodde, soprano

Noël Lee, piano

ET'CETERA

Claude Debussy,

Images, pour orchestre : Iberia : Le matin d'un jour de fête

Maurice Ravel,

Miroirs :Alborada del gracioso (Aubade du bouffon)

Jules Massenet,

Suite de ballet du Cid (1884) : I. Castillane. II. Andalouse. III. Aragonaise

Les Siècles

direction : François-Xavier Roth

MUSICALES ACTES SUD

Richard Strauss,

Ein Heldenleben (Une Vie de héros) : Der Held (Le Héros)

Tod und Verklärung (Mort et transfiguration), extrait

Orchestre Symphonique de la Radio de Baden Baden

direction : François-Xavier Roth

HÄNSSLER CLASSIC

Wolfgang Amadeus Mozart,

35ème symphonie, "Haffner", KV 385 : 1er mvt - Allegro con spirito

36ème symphonie, "Linz", KV 425 : 4ème mvt - Presto

Philharmonie de Chambre de Prague

direction : Jiri Belohlavek

HARMONIA MUNDI

Antonin Dvorak,

5ème symphonie : 3ème mvt - Andante con moto

6ème symphonie : Scherzo - Furiant. Presto

direction : Jiri Belohlavek

BRILLIANT CLASSICS

Emission préparée par Frédéric Lodéon avec Cécile Bonnet des Claustres, attachée de production