Gilles Cantagrel invité au Carrefour de Lodéon - 02 mars 2018

AprèsLes Cantates(2010) etles Passions, Messes et Motets(2011), voici le dernier volume d'analyses de Gilles Cantagrel sur la musique de Jean-Sébastien Bach :J.-S. BACH -L'oeuvre instrumentale(éditions Buchet Chastel)

Admirable connaisseur des outils de la musique, Jean-Sébastien Bach a manifesté envers leurs ressources sonores et expressives une acuité auditive exceptionnelle. Il s’entendait parfaitement à la construction des orgues. Il dialoguait avec les facteurs et les luthiers. Il maîtrisait à merveille le jeu de la plupart des instruments. Au fil de ses œuvres, il utilisa le patrimoinehérité du passé comme lesdécouvertes les plus neuves.

Précédé d’une introduction générale, le cœur de l’ouvrage se découpe de la façon suivante : les œuvres pour orgue, les œuvres pour clavecin, les œuvres pour instrument seul (luth, violon, violoncelle, flûte), la musique de chambre, la musique concertante et pour ensemble, les canons.

Musicologue, ancien directeur de France Musique, Gilles Cantagrel est l’auteur de multiples ouvrages sur la musique, parmi lesquels Dietrich Buxtehude (Fayard, 2006) et Bach en son temps (Fayard, 1997). Il a également dirigé la publication du Guide de la musique d’orgue (Fayard, 1994) et du Guide de la mélodie et du lied (Fayard, 1991).

programmation musicale :

Johann Sebastian Bach,

Prélude en sol Majeur BWV 568

Prélude et Fugue en ut mineur BWV 549

Prélude et Fugue en la mineur BWV 543

Fantasia en sol mineur BWV 542

André Isoir, orgue

LA DOLCE VOLTA

LDV 153.7 (15 CD)

titre du coffret : Bach, L'Oeuvre pour orgue - André Isoir

Clavier-Übung, Livre 1 : Partita 4 en ré Majeur BWV 828 : Ouverture

Martin Gester, clavecin

LIGIA DIGITAL

LIDI 0101266-14 (2 CD)

titre du double CD : Bach, Clavier-Übung 1

3ème Partita pour violon seul, en mi Majeur BWV 1006 : Prélude

Itzhak Perlman, violon

WARNER CLASSICS

082564051236 (3 CD)

titre du triple CD : Les Triomphes d'Itzhak Perlman

1er concerto pour violon BWV 1041 : Allegro moderato

Hilary Hahn

Los Angeles Orchestra

Jeffrey Kahane

DEUTSCHE GRAMMOPHON

00289 479 8318 (5 CD)

titre du coffret : 100 Violin Masterworks Deutsche Grammophon

3ème sonate pour viole de gambe : Allegro

Anner Bylsma, violoncelle piccolo

Bob van Asperen, orgue

SONY CLASSICAL

SK 45 945

Sonate en mi mineur pour flûte et basse continue BWV 1034 : Allegro

Frans Brüggen, flûte

Anner Bylsma, violoncelle

Gustav Leonhardt, clavecin

SONY CLASSICAL

SB2K 60718

titre du CD : Bach, Complete sonatas and partita for flute

5ème Concerto Brandebourgeois, en ré Majeur BWV 1050 : 1er mvt - Allegro

Pierre Hantaï, clavecin

Marc Hantaï, flûte

Fabio Biondi, violon

Le Concert des Nations

direction : Jordi Savall

ALIA VOX

AVSA 9871 A+B (2 CD)

titre du double CD : Bach, Les six Concerts Brandebourgeois

6ème Concerto Brandebourgeois, en si bémol Majeur BWV 1051 : 1er mvt (Allegro)

3ème Ouverture (Suite) pour orchestre, en ré Majeur BWV 1068 : Ouverture

Café Zimmermann

direction : Pablo Valetti, violon solo

ALPHA

ALPHA 168

titre du CD : Bach, Concerts avec plusieurs instruments - V

6ème Suite pour violoncelle seul, en ré Majeur BWV 1012 : Praeludium

Janos Starker, violoncelle

MERCURY

470 644-2

Le Clavier bien tempéré, Livre 1 : 2ème Prélude et Fugue en do (ut) mineur BWV 847

Pierre Hantaï, clavecin

MIRARE

MIR 9930 (2 CD)

titre du CD : Bach, Le Clavier bien tempéré, Livre 1