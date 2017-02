Frédéric Lodéon en direct de la Folle journée de Nantes

Invités :

Anne Queffélec , pianiste

Pascal Rophé , directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire

Daniel Cuiller , violoniste et directeur de l’ensemble Stradivaria

Richard Galliano , accordéoniste

Claire Désert et Emmanuel Strosser , pianistes

Shani Diluka , pianiste

Joël Suhubiette, chef du choeur de chambre “Les Éléments"

Plateaux de musique vivante :

Ensemble vocal Voces8 :

Luis Demetrio / Pablo Beltran Ruiz, Sway

Irving Berlin, Cheek to Cheek

Van Morrison, Moondance

Ensemble vocal Voces8

[Enregistré le 03/02/17 en direct de la Folle Journée de Nantes - Enregistrement Radio France]

Claire Désert et Emmanuel Strosser :

Franz Schubert, Marche en sol mineur

Johannes Brahms, Deux Danses hongroises (deuxième cahier)

Antonin Dvorak, Deux Danses slaves opus 72

Claire Désert et Emmanuel Strosser (piano à quatre mains)

Alliage Quintett :

Dimitri Schostakovitch, Waltz No. 2 from Jazz Suite No. 2

George Gershin, An American in Paris (extrait)

Piotr Illitch Tchaïkovsky, Casse-Noisette (extrait)

Alliage Quintett (quatuor de saxophones avec piano)

Gaspard Dehaene :

Alexandre Scriabine, Mazurka op. 3 n° 7

Frédéric Chopin, Mazurka op. 24 n° 4 ou n° 1

Béla Bartok, Danses roumaines

Gaspard Dehaene (piano)

