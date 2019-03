Diapason d'avril - Carrefour de Lodéon - 25 mars 2019

Pianiste dont l’élégance, la technique et le style ont marqué les mélomanes depuis ses plus jeunes années Michel Dalberto est aussi une personnalité artistique à part qui a su lier intimement sa personnalité d’interprète aux grands compositeurs du répertoire germanique comme Schubert, Schumann, Brahms, Bach, Beethoven ou Mozart, aussi bien que français Fauré, Chausson, Saint-Saëns … En témoigne amplement, l’intégrale de ses enregistrements Erato de 1978 à 2010, parue en novembre dernier sous le titre « The making of a musician » (17 CD, Erato - 2018)

Le label Aparté invite Michel Dalberto à choisir les œuvres de Debussy, Fauré, Franck et Ravel qui lui sont le plus naturellement proches, débutant ainsi une série « de la maturité », dont le 3ème disque, consacré à César Franck et enregistré avec la participation du Quatuor Novus, est paru le 22 mars 2019

programmation musicale : actualisation en cours...

Domenico Scarlatti,

Sonate K 427

Andreas Staier, clavecin

ERATO

Diapason d'Or / France Musique

Jan Dismas Zelenka,

Missa Dei Patris (Messe Dieu le Père) : Gloria

Johannes Brahms,

2ème symphonie : Allegretto grazioso

Claude Debussy,

Quatuor à cordes : Assez vif et bien rythmé

César Franck,

Sonate pour violon et piano : Allegro

Dmitri Chostakovitch,

Quintette avec piano : Prélude

7ème quatuor à cordes : Finale : Allegro

Giuseppe Verdi,

Messa da requiem : Requiem aeternam – Dies Irae – Tuba mirum – Liber scriptus

Ludwig Van Beethoven,

5ème sonate pour piano, opus 10 n°1 : 3ème mouvement. Finale : Prestissimo

Franz Schubert,

Klavierstücke D 946 : n°1 en mi bémol mineur

Robert Schumann,

Fantasie opus 17 : 1er mvt. A jouer toujours de manière fantastique et passionnée

Johannes Brahms,

Intermezzo opus 117 n°3. Andante con moto en do dièse mineur

Franz Liszt,

12 Etudes d’exécution transcendante :

n°4. « Mazeppa »

n°10. « Appassionata »