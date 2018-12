DG - L'Edition des 120 ans 5/5 Carrefour de Lodéon - 28 décembre 2018

programmation musicale :

Franz Schubert,

21ème sonate pour piano, D 960 : 3ème mouvement. Scherzo : Allegro vivace con delicatezza – 4ème mvt. Allegro ma non troppo

Vladimir Horowitz, piano

Johannes Brahms,

Gestillte Sehnsucht (Désir apaisé), opus 91 n°1

Jessye Norman, soprano

Wolfram Christ, alto

Daniel Barenboim, piano

Richard Wagner,

Parsifal : Prélude du 1er acte

Berliner Philharmoniker

direction : Claudio Abbado

Jan Antonin Kozeluh (1738-1814),

Concerto pour hautbois et orchestre en fa Majeur : 1er mvt. Vivace

Albrecht Mayer, hautbois et direction

Kammerakademie Postdam

Peter Rainer, violon solo

Frédéric Chopin,

4ème Ballade, opus 52 en fa mineur. Andante con moto

Seong-Jin Cho, piano

Ludwig Van Beethoven,

11ème Quatuor, “Serioso” : 1er mvt. Allegro con brio – 2ème mvt. Allegretto con brio

Quatuor Emerson, quatuor à cordes : Eugene Drucker, Philip Setzer, violons – Lawrence Dutton, alto – David Finckel, violoncelle

9ème symphonie, opus 125 : Finale « O Freunde, nicht diese Töne” (« Ô amis, pas de ces accents »)

Gundula Janowitz, soprano

Hilde Rössel-Majdan, mezzo-soprano

Waldemar Kmentt, ténor

Walter Berry, basse

Wiener Singverein – Reinhold Schmidt, chef de chœurs

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

1962

Johann Sebastian Bach,

Toccata et Fugue en ré mineur, BWV 565

Helmut Walcha, orgue de chœur de Saint-jacobi à Lübeck

Sergei Rachmaninov,

1er concerto pour piano, opus 1 en fa mineur : 1er mvt. Vivace

Daniil Trifonov, piano

Philadelphia Orchestra

direction : Yannick Nézet-Séguin

Georges Bizet,

Carmen : Air de Don José « La fleur que tu m’avais jetée »

Giacomo Meyerbeer,

L’Africaine : Récit et Grand air de Vasco de Gama « Pays merveilleux… ô paradis »

Placido Domingo, tenor

Los Angeles Philharmonic

direction : Carlo Maria Giulini

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 5268 (120 CD + 1 CD Bonus + 1 Blu-Ray Audio. Plaquette 200 pages en anglais, allemand et français...)

titre du coffret : The Definitive Collection celebrating a legendary label and classical music icon - 120th Anniversary Limited Edition