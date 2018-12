DG - L'Edition des 120 ans 4/5 Carrefour de Lodéon - 27 décembre 2018

programmation musicale :

Gabriel Pierné,

Introduction et variations sur une ronde populaire, pour quatuor de saxophones

Quatuor Ellipsos, quatuor de saxophones

Ludwig Van Beethoven,

7ème symphonie, opus 92 : 3ème mouvement. Presto

Wiener Philharmoniker

direction : Carlos Kleiber

Maurice Ravel,

Ma Mère L’Oye : IV. Les entretiens de la Belle et la Bête – V. Le Jardin féerique

Los Angeles Philharmonic

direction : Carlo Maria Giulini

Igor Stravinsky,

Pétrouchka (version originale 1911) : 4ème tableau : Fête populaire de la semaine grasse

Cleveland Orchestra

direction : Pierre Boulez

Carl Maria von Weber,

Ouverture d’Euryanthe

Wiener Philharmoniker

direction : Christian Thielemann

Modeste Moussorgski,

Nuit sur le Mont-Chauve

Wiener Philharmoniker

direction : Gustavo Dudamel

Johannes Brahms,

1er concerto pour piano, opus 15 : 3ème mvt. Rondo. Allegro non troppo

Maurizio Pollini, piano

Wiener Philharmoniker

direction : Karl Böhm

Antonin Dvorak,

Concerto pour violoncelle en si mineur, opus 104 : 3ème mvt. Finale. Allegro moderato

Mischa Maisky, violoncelle

Israel Philharmonic Orchestra

direction : Leonard Bernstein

Johannes Brahms,

Thème et variations en ré mineur, opus 18b (transcription du 2ème mvt du sextuor à cordes op. 18). Andante, ma moderato

Daniel Barenboim, piano

Wolfgang Amadeus Mozart,

Les Noces de Figaro : Air de Chérubin « Non so più cosa son » (« Je ne sais plus ce que je suis, ce que je fais »)

Magdalena Kozena, mezzo-soprano

Berliner Philharmoniker

direction : Sir Simon Rattle

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 5268 (120 CD + 1 CD Bonus + 1 Blu-Ray Audio. Plaquette 200 pages en anglais, allemand et français...)

titre du coffret : The Definitive Collection celebrating a legendary label and classical music icon - 120th Anniversary Limited Edition