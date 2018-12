DG - L'Edition des 120 ans 1/5 Carrefour de Lodéon - 24 décembre 2018

L'Edition Anniversaire des 120 ans de Deutsche Grammophon : une somme impressionnante d'interprétations du répertoire depuis la période baroque, par les artistes les plus marquants de ce label incontournable pour les amoureux de la musique (coffret de 121 CD + 1 Blu-Ray Audio Disc, et notamment, un livret de 200 pages avec de nombreuses photos, présentation du répertoire "classique" rédigée pour l'occasion en 12 essais par des auteurs comme Rob Cowan, Tully Potter, Jürgen Kesting, brève histoire de Deutsche Grammophon (en anglais, allemand et français)...

programmation musicale :

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

6ème symphonie, « Pathétique » : 3ème mouvement. Allegro molto vivace

Orchestre Philharmonique de Léningrad (redevenue Saint-Pétersbourg en 1991)

direction : Evgeni Mravinski

1961

Wolfgang Amadeus Mozart,

39ème symphonie, KV 543 : 1er mvt. Adagio – Allegro

Berliner Philharmoniker

direction : Karl Böhm

1966

Luigi Cherubini,

Ouverture d’Anacréon

Orchestre Lamoureux

direction : Igor Markevitch

1962

Gustav Holst,

Les Planètes : Jupiter, celui qui apporte la gaieté

Boston Symphony Orchestra

direction : William Steinberg

1971

Camille Saint-Saëns,

Samson et Dalila : Bacchanale

Orchestre de Paris

direction : Daniel Barenboim

1976

Maurice Ravel,

Rapsodie espagnole : Habanera – Féria

Los Angeles Philharmonic

direction : Carlo Maria Giulini

1980

Otto Nicolaï (1810-1849),

Ouverture des Joyeuses Commères de Windsor

Wiener Philharmoniker

direction : Christian Thielemann

2004

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Le Lac des Cygnes : Valse. Tempo di valse

Wiener Philharmoniker

direction : Gustavo Dudamel

2016

Félix Mendelssohn,

4ème symphonie, « Italienne » : 1er mvt. Allegro vivace

Orchestre de Chambre d’Europe

direction : Yannick Nézet-Séguin

2017

Wolfgang Amadeus Mozart,

21ème concerto pour piano, KV 467 : 3ème mvt. Allegro vivace assai

Friedrich Gulda, piano

Wiener Philharmoniker

direction : Claudio Abbado

1975

Johannes Brahms,

Concerto pour violon : Allegro giocoso

Anne-Sophie Mutter, violon

New York Philharmonic

direction : Kurt Masur

1997

1er quatuor avec piano, en sol mineur : Rondo alla Zingarese

Martha Argerich, piano

Gidon Kremer, violon

Yuri Bashmet, alto

Mischa Maisky, violoncelle

2002

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 5268 (120 CD + 1 CD Bonus + 1 Blu-Ray Audio. Plaquette 200 pages en anglais, allemand et français...)

titre du coffret : The Definitive Collection celebrating a legendary label and classical music icon - 120th Anniversary Limited Edition