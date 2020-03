Dames de cœur - Carrefour de Lodéon - dimanche 08 mars 2020

Clara Schumann par Isata Kanneh-Mason. Richard Strauss par Diana Damrau. Xenia Löffler pour CPE Bach. Trio de Rebecca Clarke. Prokofiev par Martha Argerich et ses amis. Beethoven par Liya Petrova et Boris Kusnezow. Camille Thomas : Voice of Hope

Diana Damrau, soprano. Son nouvel enregistrement avec l’Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise dirigé par Mariss Jansons, et le pianiste Helmut Deutsch, est consacré à Richard Strauss et paraît chez Erato, © Eric Richmond licenced to Virgin Classics / Warner Classics