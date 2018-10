Diapason d'octobre - Carrefour de Lodéon - mercredi 03 octobre 2018

programmation musicale :

Jules Massenet,

>Hérodiade : Salomé "Il est doux, il est bon"

Elsa Dreisig, soprano

Orchestre National Montpellier Occitanie Pyrénées Méditerranée

direction : Michael Schönwandt

ERATO

Diapason d'Or France Musique

Louis Couperin,

>Nouvelles Pièces pour clavecin, Volume I : Allemande. Courante

Christophe Rousset, clavecin

APARTE

Robert Schumann,

>Ouverture de Manfred

Cleveland Orchestra

direction : George Szell

SONY CLASSICAL

Gabriel Dupont,

>La Maison dans les dunes : 5. Mélancolie du bonheur

Severin von Eckardstein, piano

ARTALINNA

Béla Bartok,

>1er concerto pour violon : 2ème mouvement - Allegro giocoso (extrait)

Vilde Frang, violon

Orchestre Philharmonique de Radio France

direction : Mikko Franck

WARNER CLASSICS

Gabriel Fauré,

>1ère sonate pour violon et piano : 3ème mvt - Scherzo (Allegro vivo)

Zino Francescatti, violon

Robert Casadesus, piano

>1er quatuor avec piano : 1er mvt - Allegro molto moderato

Marguerite Long, piano

Trio Pasquier, trio à cordes

LES INDISPENSABLES DE DIAPASON - FAURE

Camille Saint-Saëns,

>Toccata en fa Majeur, opus 111 n°6

Marie-Ange Nguci, piano

MIRARE

Claude Debussy,

>Quatuor en sol mineur : 1er mvt - Animé et très décidé

Quatuor Psophos, quatuor à cordes

KLARTHE

Gabriel Fauré,

>Pelléas et Mélisande, ous 80 : Suite : Prélude. La Fileuse. Sicilienne. Molto adagio

Academy of Saint-Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

Gabriel Fauré / orchestration Louis Aubert

>Fantaisie pour flûte

William Bennett, flûte

Academy of Saint-Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

Gabriel Fauré,

>Requiem : Introïtus

Academy of Saint-Martin in the Fields Chorus

Laszlo Heltay, chef de choeurs

John Birch, orgue

Academy of Saint-Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

>Masques et Bergamasques : Suite

Academy of Saint-Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

Pavane

Academy of Saint-Martin in the Fields Chorus

Laszlo Heltay, chef de choeurs

Academy of Saint-Martin in the Fields

direction : Sir Neville Marriner

DECCA ELOQUENCE