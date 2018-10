Jonas Kaufmann, L'Opéra - Carrefour de Lodéon - 1er octobre 2018

programmation musicale :

Charles Aznavour & Jacques Plante,

La Bohème

Charles Aznavour, chant

Orchestre

EMI 8349682

Johannes Brahms,

>3ème sonate pour violon et piano : 3ème mouvement – Un poco presto e con sentimento. 4ème mvt – Presto agitato

Marina Chiche, violon

Vahan Mardirossian, piano

INTRADA 3 760064 110042 (code-barres)

Sergei Prokofiev,

>Sonate en ré Majeur pour violon seul : Con brio. Allegro precipitato

Marina Chiche, violon

INTRADA

titre du CD : Après une Lecture de Bach

François Devienne,

>Quatuor pour flûte et trio à cordes en la mineur, opus 66 n°1 (circa 1794) : 1er mvt – Allegro amabile

Kersten McCall, flûte

Junko Naito, violon

Saeko Oguma, alto

Benedikt Enzler, violoncelle

>Quatuor pour basson et trio à cordes en do Majeur, opus 73 n°1 (ca 1800) : 3ème mvt – Rondo : Allegro moderato

>Quatuor pour basson et trio à cordes en sol mineur, op. 73 n°3 (ca 1800) : 1er mvt – Allegro con espressione

Gustavo Nunez, bassoon

Anna de Veij Mestdagh, violon

Frederik Boits, alto

Benedikt Enzler, violoncelle

CHANNEL CLASSICS CCS SA 35415

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

>1er quatuor à cordes, en ré mineur, opus 11 : 2ème mvt – Andante cantabile

>3ème quatuor à cordes, en mi bémol mineur, opus 30 : 2ème mvt – Allegretto vivo e scherzando

New Philharmonic Quartet, quatuor à cordes : Alexander Shustin, Victor Lisniak, violons – Daniil Meyerovich, alto – Emma Malkina, violoncelle

ST. PETERSBURG CLASSICS - CUGATE CLASSICS CG 009-2

Johann Sebastian Bach,

>Prélude en ré Majeur, BWV 532

>Toccata, Adagio et Fugue en ut Majeur, BWV 564 : Fugue

Francis Jacob, orgue Ahrend de l’église-musée des Augustins de Toulouse

TOULOUSE LES ORGUES 200

Josef Antonin Guretzky (1709-1769),

>Concerto pour violoncelle en ré mineur : Allegro. Adagio. Presto

The Harmonious Society of Tickle-Fiddle Gentlemen :

Kinga Gaborjani, violoncelle

Rodolfo Richter, Ben Sensom, violons – Jim O’Toole, alto – Robert Rawson, contrebasse et direction artistique – Davrid Wright, clavecin

CHANDOS CHAN 0816 (collection Chaconne Digital)

Charles Gounod,

Roméo et Juliette : Air de Roméo "L'Amour... Ah! Lève-toi, soleil"

Jules Massenet,

Werther : Air de Werther "Ah! Bien souvent... Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps"

Georges Bizet,

Carmen : Air de Don José "Je le veux! Carmen, tu m'entendras... La fleur que tu m'avais jetée"

Les Pêcheurs de perles : Duo de Nadir et Zurga "C'est toi, toi qu'enfin je revois!... Au fond du temple saint" °

Jules Massenet,

Manon : Duo de Manon et Des Grieux "Toi! Vous! ...N'est-ce plus ma main que cette main presse" *

Hector Berlioz,

Les Troyens : Récitatif d'Enée "Inutiles regrets! Je dois quitter Carthage"

Giacomo Meyerbeer,

L'Africaine : Air de Vasco "Pays merveilleux!... Ô paradis"

Jonas Kaufmann, ténor

Sonya Yoncheva, soprano *

Ludovic Tézier, baryton °

Orchestre d'Etat de Bavière

direction : Bertrand de Billy

SONY CLASSICAL 88985390832