Carrefour de Lodéon en direct et en public à la Cité du Vin à Bordeaux à l'occasion de l'exposition "Musique et vin"

Quatuor Diotima :

Yun-Peng Zhao, violon

Constance Ronzatti, violon

Franck Chevalier, alto

Pierre Morlet, violoncelle

Franz Schubert : Quatuor à cordes no 13 en la mineur, D. 804 (op. 29) « Rosamunde » (1er mouvement Allegro ma non troppo )

Bela Bartok : Quatuor à cordes n°2 en la mineur op.17 (2ème mouvement : Allegro molto cappriccioso)

Ivan Ilic, piano

Ludwig van Beethoven : Sonate pour piano no 8 en do mineur, op. 13 « Pathétique » (II. Adagio cantabile)

Anton Reicha : Extraits des 34 Etudes dans le genre fugué opus.97 : n°6-1-10-11-7

Anton Reicha : Fugue n°12 op.36

The Curious Bards :

Ilektra Platiopoulou, chant

Alix Boivert, violon

Jean Christophe Morel, cistre

Bruno Harlé, flûtes

Emmanuelle Faure, violoncelle

The lads of Elgin - The Highlandman kissed his mother - The Fyket, 3 airs écossais extraits de « A collection of scots reels or country dances » 1757)

Since sounding drums (chanson irlandaise extraite de "Vocal magazine" de 1798)

Raddire en Ougnish / Marquis of Huntly’s strathspey / Mr Jo Reid’s reel , 3 Airs d’Irlande et d’Ecosse

King of the blind (extrait de « A collection of the most celebrated Irish tunes » de 1724)

Kilkenny is a handsome place (chanson irlandaise extraite de "Calliope or a musical miscellany" 1788)

Sylvain Borredon et Aurélie Carsalade, percussionnistes

(membres de l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine).

Maurice Ravel : Alborada del gracioso – arrangements par le Safri duo

Steve Reich : Nagoya marimbas

George Gershwin : 3 préludes pour piano – arrangements par Sylvain Borredon et Aurélien Carsalade (Sylvain Borredon,marimba + Aurélien Carsalade, vibraphone)

