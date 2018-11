Originals DG - Carrefour de Lodéon - 14 novembre 2018

Programmation musicale :

Ludwig Van Beethoven,

>1ère Romance pour violon et orchestre, en sol Majeur, opus 40

David Oistrakh, violon

Royal Philharmonic Orchestra

direction : Eugene Goossens

>7ème symphonie, op. 92 : 4ème mvt – Allegro con brio

Wiener Philharmoniker

direction : Carlos Kleiber

Johannes Brahms,

>1er concerto pour piano : 3ème mvt – Rondo – Allegro non troppo

Claude Debussy,

>La Mer : Dialogue du vent et de la mer

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Antonin Dvorak,

>8ème symphonie, en sol Majeur, op. 88 : 1er mvt – Allegro con brio

Berliner Philharmoniker

direction : Rafael Kubelik

>Concerto pour violoncelle en si mineur, op. 104 : Finale – Allegro moderato

Mstislav Rostropovitch, violoncelle

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Félix Mendelssohn,

>4ème symphonie, « Italienne » : 1er mvt – Allegro vivace

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart,

>5ème concerto pour violon, en la Majeur : 3ème mvt – Rondeau. Tempo di menuetto

Anne-Sophie Mutter, violon

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

>1er concerto pour piano : 3ème mvt – Allegro con fuoco

Sviatoslav Richter, piano

Wiener Symphoniker

direction : Herbert von Karajan

Sergei Prokofiev,

>Cantate Alexandre Nevski : La bataille sur la glace

London Symphony Chorus

Richard Hickox, chef de chœurs

London Symphony Orchestra

direction : Claudio Abbado

Franz Schubert,

>Quintette « La Truite », D 667 : Thème et variations

Emil Gilels, piano

membres du Quatuor Amadeus : Norbert Brainin, violon – Peter Schidlof, alto – Martin lovett, violoncelle

Rainer Zepperitz, contrebasse

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 3449 (50 CD)

titre du coffret : The Originals – Legendary Recordings from the Deutsche Grammophon Catalogue