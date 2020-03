Carrefour de Lodéon - Acte II - Harmonies slaves

Vasily Petrenko dirige Kabalevski, Khatchatourian, Moussorgski, Chtchédrine. Tchaïkovski par Katia et Marielle Labèque, et Daniel Lozakovich accompagné à la baguette par Vladimir Spivakov. Alisa Weilerstein et Inon Barnatan jouent Rachmaninov, Chopin

Katia et Marielle Labèque, pianos, © Getty / Getty / Photo by Franco Origlia / Getty Images