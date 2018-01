Biennale du Quatuor - Carrefour de Lodéon - vendredi 5 janvier 2018

Carrefour de Lodéon - Acte II du vendredi 05 janvier 2018 dédié à la 8ème Biennale de quatuors à cordes à la Philharmonie de Paris qui débute jeudi 11 janvier et se poursuit jusqu'au dimanche 21 janvier 2018 avec Alfred Brendel pour des leçons de musique, 20 concerts par les quatuor Arditti, Arod, Artemis, Asasello, Béla, Belcea, Borodine, Brentano, Casals, Danel, David Oistrakh, Debussy, Diotima, Ebène, Hagen, Hermès, Modigliani, Noga, Thymos, Van Kuijk, Voce... 7 créations, un tremplin jeunes quatuors, visite-conte et concert-promenade au Musée de la musique; rencontres. De nombreux concerts seront enregistrés par France Musique et diffusés ultérieurement sur la chaîne et sur francemusique.fr

programmation musicale :

Ludwig Van Beethoven,

Polonaise en do Majeur, opus 89

Alfred Brendel, piano

VOX BOX (3 CD)

CD3X 3017

titre du coffret : Beethoven - Variations and Vignettes for piano

11ème quatuor, "Serioso", en fa mineur : 1er mouvement - Allegro con brio

Quatuor Voce, quatuor à cordes : Sarah Dayan, Cécile Roubin, violons - Guillaume Becker, alto - Florian Frère, violoncelle

NAÏVE V 5356

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996),

2ème quatuor : 4ème mvt - Presto

Quatuor Danel, quatuor à cordes : Marc Danel, Gilles Millet, violons - Vlad Bogdanas, alto - Guy Danel, violoncelle

CPO 777 587-2

George Onslow (1784-1853),

28ème quatuor, en mi bémol Maj, op 54 : 1er mvt - Introduction - Adagio. Allegro moderato

Quatuor Diotima, quatuor à cordes : Yun-Peng Zhao, Naaman Sluchin, violons - Franck Chevalier, alto - Pierre Morlet, violoncelle

NAÏVE V 5200

Ludwig Van Beethoven,

1er quatuor op18 : 4ème mvt - Allegro

Quatuor Artemis, quatuor à cordes : Natalia Prishepenko, Gregor Sigl, violons - Friedemann Weigle, alto - Eckart Runge, violoncelle

ERATO (VIRGIN CLASSICS - 7 CD)

5099907085826

titre du coffret : Beethoven - Complete String Quartets

Joseph Haydn,

Quatuor en fa mineur, op 20 n°5 : 1er mvt - Moderato

Quatuor Hermès, quatuor à cordes : Omer Bouchez, Elise Liu, violons - Yung-Hsin Chang, alto - Anthony Kondo, violoncelle

NASCOR NS 10

Joseph-Ermend Bonnal (1880-1944),

2ème quatuor : 1er mvt - Grave. Juvénile

Quatuor Debussy, quatuor à cordes : Christophe Collette, Dominique Lonca, violons - Vincent Deprecq, alto - Yannick Callier, violoncelle

ARION

ARN 68504

Dmitri Chostakovitch,

15ème quatuor : Epilogue - Adagio

Quatuor Borodine, quatuor à cordes : Mikhail Kopelman, Andrei Abramenkov, violons - Dmitri Shebalin, alto - Valentin Berlinsky, violoncelle

TELDEC

4509-98417-2

Ludwig Van Beethoven,

15ème quatuor : 5ème mvt - Allegro appassionato

Quatuor Brentano, quatuor à cordes : Mark Steinberg, Serena Canin, violons - Misha Amory, alto - Nina Maria Lee, violoncelle

AEON AECD 1223

Johannes Brahms,

Quintette avec piano : 3ème mvt - Scherzo - Allegro

Quatuor Casals, quatuor à cordes : Vera Martinez Mehner, Abel Tomas Realp, violons - Jonathan Brown, alto - Arnau Tomas Realp, violoncelle

Claudio Martinez Mehner, piano

HARMONIA MUNDI (2 CD)

HMI 987074.75

Ludwig Van Beethoven,

Grande Fugue op 133

Quatuor Belcea, quatuor à cordes : Corina Belcea, Axel Schacher, violons - Krzysztof Chorzelski, alto - Antoine Lederlin, violoncelle

ZIG ZAG TERRITOIRES (4 CD)

ZZT 321

titre du coffret : Beethoven - The Complete String Quartets Vol. 2

Félix Mendelssohn,

quatuor en la mineur : 4ème mvt - Presto. Adagio non lento

Quatuor Arod, quatuor à cordes : Jordan Victoria, Alexandre Vu, violons - Corentin Apparailly, alto - Samy Rachid, violoncelle

ERATO

0190295761127

Franz Schubert,

Mélodie hongroise D 817

Alfred Brendel, piano

PHILIPS 422 229-2