Emmanuel Villaume à Prague - Carrefour de Lodéon - 31 août 2018

programmation musicale :

Maurice Ravel,

Ma Mère l'Oye : Les entretiens de La Belle et de La Bête / Le jardin féerique

Georges Bizet,

Symphonie en ut : 1er mvt - Allegro vivo

Claude Debussy,

Fantaisie pour piano et orchestre (version révisée) ° : 1er mvt - Andante ma non troppo

Andrew von Oeyen °

PKF - Prague Philharmonia

direction : Emmanule Villaume

WARNER CLASSICS 0190295625931

titre du CD : Ravel Debussy Bizet

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Le Lac des cygnes, Suite : Danse hongroise (Czardas) / Scène finale

Orchestre Philharmonique National de Varsovie

direction : Witold Rowicki

5ème symphonie : Finale - Andante maestoso. Allegro vivace

London Symphony Orchestra

direction Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 482 6176 (2 CD)

Collection Eloquence

Heitor Villa-Lobos,

Bachianas Brasileiras, n°5 : Aria (Cantilena)

Leonard Bernstein,

Candide : Air de Cunégonde "Glitter and be gay" ("Brille et sois gaie")

Nadine Sierra, soprano

Royal Philharmonic Orchestra

direction : Robert Spano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

titre du CD : There's A Place For Us

Johann Sebastian Bach,

6ème Suite pour violoncelle seul, BWV 1012 : I. Prélude / VI. Gigue

Yo-Yo Ma, violoncelle

SONY CLASSICAL 19075854652

titre du CD : Yo-Yo Ma – Six Evolutions – Bach Cello Suites

Johannes Brahms,

2ème symphonie, en ré Majeur : 1er mvt - Un poco sostenuto. Allegro

3ème symphonie, en fa Maj : 3ème mvt - Poco allegretto

4ème symphonie, en mi mineur : 3ème mvt - Allegro giocoso

1ère symphonie, en ut min : 3ème mvt - Un poco allegretto e grazioso

Staatskapelle Berlin

direction : Daniel Barenboim

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 5251 (4 CD)

titre de l’album : Brahms – The Symphonies