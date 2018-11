de Schubert à Lipatti - Carrefour de Lodéon - 30 novembre 2018

programmation musicale :

Franz Schubert,

>1ère symphonie, en ré Majeur (1813) : 4ème mouvement. Allegro vivace

>6ème symphonie, en do Majeur (1818) : 1er mvt. Adagio – Allegro

B’Rock Orchestra

direction : René Jacobs

PENTATONE PTC 5186 707

Félix Mendelssohn,

>Quatuor en mi bémol Majeur, opus 12 : 4ème mvt. Molto allegro e vivace

Consone Quartet, quatuor à cordes : Agata Daraskaite, Magdalena Loth-Hill, violons – Elitsa Bogdanova, alto – George Ross, violoncelle

AMBRONAY AMB 310

titre du coffret : Haydn opus 77 n°1 – Mendelssohn opus 12, opus 81

Sir Edward Elgar,

>The Wand of Youth, 2ème Suite : I. Alla marcia – The little bells – Moths and butterflies

>Nursery Suite : Aubade (Eveil) – Th serious doll – Busy-Ness!

Hallé

Lyn Fletcher, violon solo

direction : Sir Mark Elder

HALLE HLL 7548

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

>Le Lac des Cygnes, Ballet en 4 actes (version initiale, 1877) : Ouverture – n°1. Scène – n°2. Valse

Orchestre Symphonique de l’Académie d’Etat de Russie « Evgeny Svetlanov »

direction : Vladimir Jurowsk

PENTATONE PTC 5186 640 (2 CD)

titre du coffret : Tchaikovsky – Swan Lake

Antonin Dvorak,

>3ème Trio, en fa mineur, opus 65 : 1er mvt. Allegro ma non troppo

>4ème Trio, « Dumky Trio » : 5ème mvt. Allegro – 6ème mvt. Lento maestoso

Christian Tetzlaff, violon

Tanja Tetzlaff, violoncelle

Lars Vogt, piano

ONDINE ODE 1316-2

Georg Philipp Telemann (1681-1767),

>Sonate en trio : Allegro – Adagio – Allegro – Presto

Ensemble Amarillis : Héloïse Gaillard, direction artistique, flûtes à bec et haubois – Violaine Cochard, clavecin – David Plantier, violon – Emmanuel Jacques, violoncelle – Laura Monica Pustilnik, archiluth

EVIDENCE CLASSICS EVCD 041

titre du CD : Voyageur Virtuose

Wolfgang Amadeus Mozart,

>27ème concerto pour piano, en si bémol Majeur, KV 595 : 3ème mvt. Allegro

Dinu Lipatti,

>Concertino pour piano « Dans le Style Classique », opus 3 : 3ème mvt. Allegretto

Julien Libeer, piano

Les Métamorphoses

direction : Raphaël Feye

EVIL PENGUIN RECORDS CLASSIC EPRC 0029

titre du CD : Lignes Parallèles