Picasso & la Musique (Jade) - Carrefour de Lodéon - 28 septembre 2018

Programmation musicale :

Alexandre Scriabine,

>Valse opus 38

Peter Laul, piano

AEON 0750

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

>Valse-Scherzo opus 34

D’après Georges Bizet / Pablo de Sarasate,

>Fantaisie de concert sur Carmen, opus 25

Graf Mourja, violon

Natalia Gous, piano

HARMONIA MUNDI HMC 901785

titre du CD : Le Violon Vagabond

Franz von Suppé,

>Die Frau Meisterin (La Maîtresse-femme)

Münchner Rundfunkorchester

direction : Ivan Repusic

BR KLASSIK 900326

titre du CD : Franz von Suppé - Ouvertüren

, © En couverture, Pablo Picasso : 3 Musiciens (1921) © Succession Picasso 2018

Pepe Romero,

>Lamento andaluz

Pepe Romero, guitare

Maurice Ravel,

>Rapsodie espagnole : I. Prélude à la nui. II. Malaguena

Boston Symphony Orchestra

direction : Charles Munch

Enrique Granados,

>Goyescas, 1er Livre : Fandango de Candil

Alicia de Larrocha, piano

Erik Satie,

>Parade, Ballet réaliste (extrait)

Orchestre National de l'ORTF

direction : Manuel Rosenthal

Manuel de Falla,

>El Sombrero de tres picos (Le Tricorne) : Danza final

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Ernest Ansermet

Igor Stravinsky,

>Ragtime

European Soloists Ensemble

direction : Vladimir Ashkenazy

Manitas de Plata,

>Hommage à Picasso

Manitas de Plata, guitare

JADE 699 904-2

titre du double CD : Picasso et la Musique - The Musical World of Picasso

Claude Debussy,

>Images, Livre 1 : Reflets dans l'eau

>Images, Livre 2 : III. Poissons d’or

Gabriel Dupont,

>La Maison dans les dunes : III. La maison du souvenir

Severin von Eckardstein, piano

ARTALINNA ATL-A 020 2 CD)

Franz Schubert,

14ème quatuor, "La Jeune fille et la mort" : 4ème mvt - Presto. Prestissimo

10ème quatuor, en mi bémol Majeur : 2ème mvt - Scherzo : Prestissimo

Quatuor Van Kuijk, quatuor à cordes : Nicolas Van Kuijk, Sylvain Favre-Bulle, violons - Emmanuel François, alto - François Robin, violoncelle

ALPHA ALPHA 417

titre du CD : Schubert - String Quartets Nos 10 & 14 - "Death and the Maiden"