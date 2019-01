Romantiques! - Carrefour de Lodéon - vendredi 25 janvier 2019

programmation musicale :

Robert Schumann,

Grande Sonate (n°3), version révisée du Concerto sans orchestre : 4ème mouvement. Prestissimo possibile

Faschingsschwank Aus Wien (Carnaval de Vienne), opus 26 : 4. Intermezzo : Mit grösster Energie (Avec la plus grand énergie) – 5. Finale : Höchst lebhaft (Très vivant)

3 Fantasiestücke, opus 111 :

op. 111 n°1. Sehr rasch (Très vite) op. 111 n°2. Ziemlich langsam (Assez lent) op. 111 n°3. Kräftig und sehr markiert (Puissant et très marqué)

Gesänge Der Frühe (Chants de l’aube), op. 133 : Im ruhigen Tempo (Dans un tempo calme) – Belebt, nicht zu rasch (Animé, pas trop vite) – Lebhaft (Vivant) – Bewegt (Mouvementé) – Im Anfange ruhiges, im Verlauf bewegteres Tempo (Calme comme au début, plus animé par la suite)

Jean-Efflam Bavouzet, piano

CHANDOS 20081 (à paraître en février 2019)

titre du CD : Jean-Efflam Bavouzet Plays Schumann

Franz Schubert,

Sonate (sonatine) pour piano et violon en ré Majeur, opus 137 n°1 : 3ème mvt. Allegro vivace

Sonate (sonatine) pour piano et violon en la mineur, op. 137 n°2 : 3ème mvt. Menuetto – 4ème mvt. Allegro

Sonate (sonatine) pour piano et violon en sol min, op. 137 n°3 : 3ème mvt. Menuetto – 4ème mvt. Allegro moderato

Sonate en la Maj. « Duo » (opus posthume 162) : 1er mvt. Allegro moderato

Fantaisie pour violon et piano (op. posth. 159) : 4ème mvt. Finale

Julia Fischer, violon

Martin Helmchen, piano

Fantasia en fa mineur pour duo de pianos, op. 103 : Allegro vivace – Tempo I

Martin Helmchen, Julia Fischer, piano à 4 mains

PENTATONE PTC 5186 519 (2 CD)

titre du double CD : Julia Fischer & Martin Helmchen – Franz Schubert Complete Works for Violin and Piano

8ème symphonie, « Inachevée, D 759 : 2ème mvt. Andante con moto

9ème symphonie, « La Grande », D 944 : 2ème mvt. Andante con moto (extrait)

Orchestra of the 18th Century

direction : Frans Brüggen

DECCA 478 7839 (4 CD)

titre du coffret : Schubert - The Symphonies - Collectors Edition