Carlos Kleiber 3/3 - Carrefour de Lodéon - vendredi 23 novembre 2018

Aujourd'hui dans Carrefour de Lodéon des extraits du Freischütz de Weber, des 4ème symphonie de Brahms, 5ème et 7ème de Beethoven, 8ème de Schubert (l'"Inachevée"), enregistrements dirigés par Carlos Kleiber pour Deutsche Grammophon (coffret de 12 CD 16 et 24 Bit, plus un Blu-Ray Pure Audio). Un choix de France Musique

programmation musicale :

Johann Strauss,

>Frühlingsstimmen (Voix du Printemps), Valse

Wiener Philharmoniker

direction : Carlos Kleiber

CBS MASTERWORKS CBS M2XK 45564 (2 CD)

Concert du Nouvel An 1989

Johannes Brahms,

>4ème symphonie : 2ème mouvement. Andante moderato / 4ème mvt. Allegro energico e passionato

Ludwig Van Beethoven,

>5ème symphonie, en ut mineur : 3ème mvt. Allegro / 4ème mvt. Allegro

>7ème symphonie, en la Majeur :2ème mvt. Allegretto / 4ème mvt. Allegro con brio

Franz Schubert,

>8ème symphonie, « Inachevée » : 1er mvt. Allegro moderato

Wiener Philharmoniker

direction : Carlos Kleiber

Carl Maria von Weber,

>Le Freischütz, Opéra romantique :

Ouverture

2ème acte, 2ème tableau : Scène de la Gorge aux Loups : Choeur « Milch des Mondes fiel aufs Kraut »… Kaspar, Samiel « Samiel ! Samiel ! Erschein ! »… Kaspar, Max, Chœur, Samiel « Ha ! Furchtbar gähnt der düstre Abgrund

3ème acte, 3ème tableau : N°15. Chœur des chasseurs « Was gleicht wohl auf Erden »

Peter Schreier (Max, 2ème chasseur), ténor

Theo Adam (Kaspar, 1er chasseur), basse

Gerhard Paul, Hans Jörn Weber, récitants

Rundfunk Chor Leipzig – Horst Neumann, chef de chœurs

Staaskapelle Dresdent

direction : Carlos Kleiber

DEUTSCHE GRAMMOPHON 0289 483 5498 6 (12 CD + 1 Blu-Ray Pure Audio)

titre du coffret : Carlos Kleiber – Complete Recordings on Deutsche Grammophon