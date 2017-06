Invité : Michel Plasson - Carrefour de Lodéon - Acte II du vendredi 16 juin 2017

Carrefour de Lodéon - Acte II du vendredi 16 juin 2017

Avec Michel Plasson et Vladimir Spivakov, l’édition 2017 du Festival International de Colmar promet d’être exceptionnelle. Tous deux dirigeront l’Orchestre National Philharmonique de Russie, l’un des meilleurs orchestres russes et l’invité privilégié du Festival comme des plus grandes salles de concert.

29ème Festival International de Colmar - Hommage à Michel Plasson : 19 concerts du 05 au 14 juillet 2017

programmation musicale (complément et précisions d'extraits à venir) :

Emmanuel Chabrier,

Joyeuse Marche

Le Roi malgré lui : Fête polonaise

Georges Bizet,

Petite Suite d'orchestre : Impromptu. La toupie. Duo - Petit mari petite femme. Galop - Le Bal

L'Arlésienne : Ouverture

Gabriel Fauré,

Pelléas et Mélisande : Prélude. Fileuse.

Maurice Ravel,

Ma Mère l'Oye : Les entretiens de la Belle et la Bête. Le jardin féerique

1er concerto pour piano : 1er mouvement (extrait)

Richard Wagner,

Festgesang (Chant de fête) "Der Tag erscheint" ("Le jour paraît"), pour choeur d'hommes et cuivres

Maurice Duruflé,

Requiem : Introït

Hector Berlioz,

Harold en Italie : Sérénade d'un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse

Aubert Lemeland,

Concerto pour violon, opus 128 : Allegro fuocoso

Johann Sebastian Bach,

3ème Concerto Brandebourgeois : 3ème mouvement - Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart,

23ème concerto pour piano : Finale

Henri Dutilleux,

Métaboles : I. Incantatoire

émission préparée par Frédéric Lodéon avec Cécile Bonnet des Claustres, attachée de production