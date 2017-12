Intégrale Karajan chez Deutsche Grammophon 5/5 - 15 décembre 2017

Carrefour de Lodéon - Acte II du vendredi 15 décembre 2017 : une sélection parmi les enregistrements dirigés par Herbert von Karajan, et notamment aujourd'hui, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, à l'occasion de la parution du coffret "Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca", une intégrale de 330 CD, 24 DVD vidéo, 2 Blue Ray audio

programmation musicale :

Pietro Mascagni (1863-1945),

Cavalleria Rusticana : Intermezzo (1967)

Wolfgang Meyer, orgue

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON (330 CD, 24 DVD vidéo, 2 Blue Ray audio, plaquette et livrets illustrés de nombreuses photos) Edition numérotée

titre du coffret : Herbert von Karajan, Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca

Ruggero Leoncavallo (1857-1919),

Pagliacci : Intermezzo (1967)

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Piotr Ilitch Tchaïkovski,

Casse-Noisette, Suite opus 71a : III. Valse des fleurs (1961)

Wiener Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

Edvard Grieg,

Peer Gynt, 1ère Suite, op 46 : I. Au matin. II. La mort d'Ase. III. Danse d'Anitra. IV. Dans la halle du roi de la montagne (1961)

Richard Strauss,

Salomé : Danse des 7 voiles (1960)

Johann Strauss,

Die Fledermaus (La Chauve-souris) : Musique de ballet (1960)

Richard Strauss,

Don Juan (1960)

Antonin Dvorak,

8ème symphonie, en sol Majeur : 3ème mvt - Allegretto grazioso. Molto vivace (1961)

Ludwig Van Beethoven,

7ème symphonie : 2ème mouvement - Allegretto (1959)

Wolfgang Amadeus Mozart,

41ème symphonie, "Jupiter" : 4ème mvt - Molto allegro (1963)

Gustav Holst,

Les Planètes : IV. Jupiter, celui qui apporte la gaieté (1961)

Joseph Haydn,

104ème symphonie, "Londres" : 1er mvt - Adagio. Allegro (1959)

Wiener Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

