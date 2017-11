Luciano Pavarotti, dix ans déjà...

Il y a toujours énormément de pression sur le ténor pour qu'il étende son répertoire, qu'il apprenne de nouveaux rôles. Souvent, cette pression vient des personnes qui aiment le plus votre chant. Ils veulent vous entendre dans leurs rôles favoris. D'autres vont essayer de vous amener à vos limites. Si vous chantez Aida, ils vont vouloir vous entendre dans le Trouvère, etc. Ils vont vous pousser jusqu'à ce que vous chantiez Wagner ou que vous vous détruisiez la voix.

Il y a un processus naturel qui rend la voix du ténor plus sombre quand il vieillit. Chanter des rôles plus dramatiques qui exigent une voix plus sombre va vous aider à pousser la voix vers le bas, va vous aider à l'assombrir. Mais une fois que vous avez altéré votre voix de cette façon, il y a le risque de ne plus pouvoir la remonter. Si vous chantez Otello, vous prenez le risque de ne plus pouvoir chanter I Puritani...